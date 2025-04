Ever Crisis Academy: como si Final Fantasy 7 adoptara el mundo de Persona

Estudiantes de preparatoria, entidades misteriosas y rivalidades entre personajes inusualmente atractivos, así es el mundo de Pers… un momento, ¿ese no es Cloud? ¿Por qué Aerith tiene pinta de delincuente? ¿Tifa colegiala? ¿A dónde fue la larga cabellera de Sephiroth? Dos nuevas escuelas abren en la ciudad de Midgard. Así es el día a día de los estudiantes de la Séptima Preparatoria Midgard y la Academia Privada Shinra en Ever Crisis Academy de Final Fantasy 7. Antes de que te emociones, debes saber que es una muy bien preparada broma del 1ro de abril de Final Fantasy VII: Ever Crisis, no un evento temático o un nuevo título. Lamentablemente, lo sabemos.

Cloud busca rivales cada vez más fuertes en su afán por convertirse en el Peleador de Primera Clase de Midgard, puesto que ocupa Zack. Sus amigos también se meten en problemas, pero su amiga de la infancia, Tifa, quiere reformarlo por el camino de la justicia. Su profesor, Barret, solo piensa en una cosa: ¡Derrotar a la Academia Shinra!

Aquella es una escuela de élite rodeada de secretismo por política del director. A pesar de ello, Angeal y Sephiroth, presidente y vicepresidente del consejo estudiantil, forman una dupla formidable, incluso infame en otras escuelas. ¿Chocarán sus destinos con los rebeldes de la Preparatoria Midgard?

No nos molestaría si Rival Fantasy: Ever Crisis Academy Seven fuese real, de hecho se adaptaría perfecto al género. Así como lo lees, Square Enix, estás perdiendo una gran oportunidad, o ya avanzaste buena parte sí consideramos esto un exitoso ‘pitch’.

Vía: FF7EC Twitter