Ever Crisis Academy de Final Fantasy 7 después de todo sí será un evento de juego real

Para el pasado 1ro de abril, Square Enix creó un universo alternativo de Final Fantasy 7 llamado Rival Fantasy: Ever Crisis Academy Seven. Después de todo tanto trabajo no era solo para una broma de un día, pues tanto los diseños de trajes, historia original y equipo se verán representados en un evento futuro de Final Fantasy VII: Ever Crisis, por ahora anunciado solo en Japón. El evento debutará el próximo mayo, antes de la repetición del ‘crossover’ de FFVI en junio y el debut de un ‘crossover’ de Dragon Quest Tact en agosto del 2025. Los eventos japoneses e internacionales se celebran prácticamente de forma simultánea, así que es probable recibir este en Occidente.

Cloud busca rivales cada vez más fuertes en su afán por convertirse en el Peleador de Primera Clase de Midgar, puesto que ocupa Zack. Sus amigos también se meten en problemas, pero su amiga de la infancia, Tifa, quiere reformarlo por el camino de la justicia. Su profesor, Barret, solo piensa en una cosa: ¡Derrotar a la Academia Shinra!

Aquella es una escuela de élite rodeada de secretismo por política del director. A pesar de ello, Angeal y Sephiroth, presidente y vicepresidente del consejo estudiantil, forman una dupla formidable, incluso infame en otras escuelas. ¿Chocarán sus destinos con los rebeldes de la Preparatoria Midgar? Por su parte, Aerith Gainsborough es curiosamente la líder delincuente del Equipo Cetra.

Estos son algunos de los trajes y equipo que podremos encontrar en el evento para Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Final Fantasy VII: Ever Crisis está disponible para PC (Steam), iOS y Android.