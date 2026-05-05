Evita cometer este error en Tomodachi Life: Living the Dream para Nintendo Switch si no quieres perderte el «final»

Creaste tu propia isla de ensueño en Tomodachi Life: Living the Dream, la llenaste de habitantes Mii propios o creados por otros, algunos con diseños exuberantes y otros más bien genéricos, pero tu isla personalizada al fin y al cabo. Desbloqueaste los 15 edificios y tiendas posibles, posiblemente también generaste Mii con los 16 tipos de personalidad y posiblemente habrás oficiado bodas. Quizás y solo quizás, te preguntarás por qué no has visto el «final del juego», solo una forma de referirse a los créditos dado que este tipo de simuladores sociales no tienen final establecido.

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Puede que a la gran mayoría no le haya sucedido esto, pero a mí sí y por ello me corresponde traspasar la sabiduría fallida al resto de generaciones de jugadores. Una vez hayas formado relaciones románticas entre los Mii de tu isla en Tomodachi Life para Nintendo Switch, puede que dos de ellos hayan querido casarse y, como consecuencia, deseado tener un bebé. Si la opción no está desactivada en las opciones de juego, claro está. Pasado un tiempo, la susodicha pareja simplemente te saludará con un bebé en brazos, nunca verás a la Mii embarazada ni haciendo dieta posparto.

Era una niña y se llamaba Cerezita (así con Z).

Tras la sorpresa para la deidad de la isla, no habrá etapas de bebé e infante para cuidar. Recibirás imágenes del bebé creciendo progresivamente en cuestión de segundos, hasta que vemos a un nuevo Mii ya independiente y listo para vivir por su cuenta en la isla o viajar hacia el mundo exterior, que desconocemos en el mundo de Tomodachi Life: Living the Dream. Aquí es donde las cosas pueden cambiar para que veas los créditos o no, así que pendiente:

Si no le das oportunidad al hijo o hija Mii de vivir en la isla, simplemente tomará otro rumbo y desaparecerá de la vida de sus padres Mii. Por ende, no verás el «final» ni los créditos. En caso de ocurrir esto, debes esperar hasta otro «baby boom».

Si le permites vivir al hijo o hija Mii en la isla, al tiempo recibirás un emotivo video con escenas de la familia que llevaron a esta nueva vida, quien probablemente continúe el ciclo en otra isla del universo Mii. Verás los créditos y por ende el «final» del juego.

Pero tranquilos, eso no significa que se acabó tu tiempo con Tomodachi Life: Living the Dream, pues puedes seguir jugándolo abiertamente cuanto quieras como en otros simuladores de vida y sociales, tipo Animal Crossing y Los Sims. Tú mismo decides cuándo ponerle fin, si borrar Mii y poblar la isla de nuevos habitantes, reurbanizarla o literalmente lo que quieras y sea posible con las generosas herramientas de diseño. Sin embargo, ya lo sabes, si no dejas que un hijo o hija Mii se quede un tiempo en la isla, tal vez nunca veas el telón de cierre oficial.