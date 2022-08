EVO 2022: SNK anuncia ‘rollback’ para Samurai Showdown y ‘crossplay’ para KOF XV

Durante el panel de SNK en EVO Lounge 2022, la compañía de Osaka reveló varios anuncios muy esperados por los fanáticos de Samurai Shodown y The King of Fighters XV (KOF XV). Estos anuncios contestaron varias preguntas de la comunidad como cuándo llegará el ‘rollback’ a Samurai Shodown y cuándo SNK habilitará el ‘crossplay’ en KOF XV. Adicionalmente, SNK confirmó que «Awakened Orochi Team» estará disponible para los poseedores del Team Pass 2 de The King of Fighters XV desde el lunes 8 de agosto.

¿Cuándo llegará el ‘crossplay’ a The King of Fighters XV?

El panel de SNK en el EVO Lounge 2022 contó con la participación del director y el productor de KOF XV.

Los miembros del panel de SNK en EVO Lounge 2022 comentaron que la actualización que implementará el ‘netcode’ ‘rollback’ a The King of Fighters XV (KOF XV) no llegará en el 2022. Así que si se preguntan cuándo estará disponible la actualización que implementará el ‘rollback’ en KOF XV deberán esperar hasta el primer trimestre del 2023.

¿Podrán enfrentarse en KOF XV los usuarios de Xbox contra los de PlayStation?

SNK también anunció que la musica de los juegos KOF R-1 y R-2 junto algunos temas del «Awakened Orochi Team» llegarán a la DJ Station de KOF XV.

SNK informó que cuando llegue la actualización con el ‘rollback’ a KOF XV, los usuarios de PlayStation y los de Xbox no se podrán enfrentar. Sin embargo, si se preguntan si el enfrentamiento entre usuarios de Xbox y PlayStation será posible pueden estar tranquilos. Ya que en el mismo panel, SNK ha informado que en futuras actualizaciones ellos será habilitada la opción para que usuarios de PlayStation se enfrenten a los de Xbox.

¿Habrá más anuncios de KOF XV en EVO 2022?

Los trajes del «Awakened Orochi Team» están basados en el atuendo de Goenitz, el líder de los reyes celestiales.

Como es costumbre, los grandes anuncios de EVO son el domingo. Así que si se preguntan si habrá más anuncios de The King of Fighters XV(KOF XV) en EVO 2022, les contamos que en el panel fue revelado que el domingo 7 de agosto durante las finales de KOF XV SNK compartirá el tráiler del último equipo del Team Pass 1. Adicionalmente, SNK reveló que se esta trabajando en la temporada 2 de KOF XV.

¿Cuándo saldrá la actualización que implementará el ‘rollback’ en Samurai Shodown?

La implementación del ‘netcode’ conocido como ‘rollback’ a Samurai Shodown (2019) es una deuda que SNK tiene con la comunidad. Afortunadamente, durante el panel, la desarrolladora de Osaka ha comunicado que esta actualización llegará en algún momento del 2023.

La actualización que agregará ‘rollback’ a Samurai Shodown estará disponible solo para consolas PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X y PC (Steam y Epic Games Store).

Fuente: EVO