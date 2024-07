Fatal Fury: City of the Wolves, así pelea Kevin Rian en su tráiler de presentación

Además del tráiler de Mature y Vice y la confirmación, durante el panel de SNK en EVO 2024, que la desarrolladora japonesa se encuentra trabajando en un nuevo Art of Fighting y un RPG de acción de Samurai Shodown fue revelado un nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves, el cual presenta cómo pelea Kevin Rian.

¿Quién es y cómo pelea Kevin Rian en Fatal Fury: City of the Wolves?

SNK describe los movimientos de Kevin como intrínsecamente explosivos, extremadamente enérgicos y muy efectivos.

Junto al tráiler de presentación de Kevin Rian en Fatal Fury: City of the Wolves, SNK ha compartido una descripción oficial del personaje para los que no saben quién es.

Kevin Rian es un oficial SWAT y guardián de la paz que sirve en South Town. Junto a su fiel compañero Marky, este agente de la ley deambula por las calles de la ciudad en busca del siniestro Freeman. Personaje que asesinó a su mejor amigo a sangre fría.

En cuanto a los movimientos de Kevin Rian en Fatal Fury: City of the Wolves, gracias a lo que se puede ver en el tráiler presentado en EVO 2024 hemos podido ver que muchos de sus icónicos movimientos son visualmente parecidos a los de Mark of the Wolves. Sin embargo, gracias a los nuevos sistemas del juego, hemos podido ver nuevas formas de usarlos. Claro está, esto no significa que Kevin Rian no tenga nuevas herramientas en Fatal Fury: City of the Wolves. Ya que, el tráiler también permite ver uno que otro nuevo movimiento.

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Ya sabemos en qué plataformas estará disponible Fatal Fury: City of the Wolves, ahora solo resta conocer cuándo sale.

SNK anunció, durante su panel en EVO Showcase 2024, que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a principios del 2025. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento exacta, SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a vía de Steam.

EVO 2024 aún no termina, así que para estar atento de los anuncios y finales de los torneos del último día, los invitamos a entrar a nuestro artículo esencial, en el cual encontrarán las llaves y enlaces directos a todas las transmisiones del evento. Pueden entrar a el articulo esencial de EVO 2024 en el siguiente enlace.

Fuente: comunicado de prensa de SNK.