EVO 2024: SNK vs. Capcom: SVC Chaos, disponible ya en Steam

Durante el Summer Game Fest 2024, muchos de los fanáticos de SNK y Capcom quedaron sorprendidos con el anuncio de Terry Bogart y Mai Shiranui como dos de los personajes de la temporada 2 de Street Fighter 6. Gracias a esto, fue inevitable que una gran parte de la comunidad de juegos de pelea no pensará en un nuevo ‘crossover’ entre SNK y Capcom. Ahora, para echarle más leña al fuego, SNK —durante las finales del torneo de KOF XV en EVO 2024— SNK anunció que ya está disponible para Steam el clásico de arcade SNK vs. Capcom: SVC Chaos.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de SVC Chaos para PlayStation 4 y Nintendo Switch?

Ahora ya es inevitable pensar en una colección de los dos crossovers de Capcom o en un Capcom Vs. SNK 3.

Ya sabemos que SNK vs. Capcom: SVC Chaos ya está disponible en PC vía Steam. Sin embargo, aquellos que tengan una PlayStation 4 o una Nintendo Switch puede que se pregunten cuál es la fecha de lanzamiento del juego en sus plataformas. Afortunadamente, la espera no será mucha. Ya que, SNK vs. Capcom: SVC Chaos llegará a PS4 y Switch el lunes 22 de julio.

El relanzamiento de SNK vs. Capcom: SVC Chaos viene con un muy util visor de hitbox.

SNK vs. Capcom: SVC Chaos cuenta con un modo torneo y con el netcode conocido como rollback. Gracias a esto, el juego en línea es estable. Además, SNK vs. Capcom: SVC Chaos contará con salas de espera en línea para hasta nueve jugadores.

El modo torneo se puede configurar en formatos de eliminación simple, doble o todos contra todos.

¿Cuáles son los personajes de SNK vs. Capcom: SVC Chaos?

Athena y Red Arremeter estarán disponibles desde el inicio.

Ahora que ya sabemos la fecha de lanzamiento de SNK vs. Capcom: SVC Chaos en las demás plataformas y algunas de las características que tendrá es momento de repasar la lista de 36 personajes de SNK vs. Capcom: SVC Chaos. En esta lista se incluye a todos los personajes jugables, tanto los disponibles inicialmente como los ocultos y los añadidos en versiones posteriores del este título.

SNK:

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Terry Bogard

Ryo Sakazaki

Kim Kaphwan

Mai Shiranui

Athena Asamiya

Shiki

Haohmaru

Nakoruru

Mr. Karate

Choi Bounge

Earthquake

Genjuro Kibagami

Red Arremer

Mars People

Capcom:

Ryu

Ken

Chun-Li

Guile

M. Bison

Vega

Sagat

Dhalsim

Cammy

Hugo

Dan Hibiki

Akuma

Evil Ryu

Violent Ken

Demitri Maximoff

Zero

Personajes ocultos (jefes):

Geese Howard

Goenitz

Shin Akuma

Personajes adicionales (solo en versiones posteriores):

Serious Mr. Karate

Shin Mr. Karate

Fuente: comunicado de prensa de SNK.