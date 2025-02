EVO Awards 2025: anuncios y ganadores de la primera gala de premios de la FGC

Las categorías de la primera edición de los EVO Awards son diversas y reconocen la excelencia en múltiples aspectos, desde el mejor «pop off» y el contenido más destacado del año, hasta el jugador más valioso y el momento más épico. Adicionalmente, durante la ceremonia también se hicieron anuncios de juegos como Fatal Fury: City of the Wolves, Granblue Fantasy Versus: Rising, Hunter x Hunter: Nen Impact y Under Night In-Birth 2.

¿Cuáles son los ganadores de los EVO Awards 2025?

Durante los EVO Awards 2025 fueron agregados al salon de la fama de EVO Tokido, Alex Valle y Jhon Choi.

Esta es la lista de todos los ganadores de las categorías de los EVO Awards 2025:

Mejor Pop Off : Hayao

: Hayao Contenido FGC del Año : Sajam Tekken Slam

: Sajam Tekken Slam Meme FGC del año : Attacks IRL

: Attacks IRL Comeback del año : Hayao

: Hayao Match del año : Hayao vs. FrankieBFG

: Hayao vs. FrankieBFG Mejor dúo del año : IFCYipeS + Sajam

: IFCYipeS + Sajam Comentario del año : Justin Wong: That is a Worthless Button!

: Justin Wong: That is a Worthless Button! Mejor Hardware Personalizado : Haute Pad T-Series

: Haute Pad T-Series Mejor cosplay FGC: Chonibu

Chonibu Comentarista mejor vestido: Tasty Steve

Tasty Steve Botón del Año : abajo patada media de Ken en Street Fighter 6

: abajo patada media de Ken en Street Fighter 6 Tecnología del año : Pro KO Leverless (Victrix)

: Pro KO Leverless (Victrix) Mejor campaña publicitaria del año : Evo + SF6 + Tekken 8 Chipotle commercial

: Evo + SF6 + Tekken 8 Chipotle commercial Lanzamiento de Juego de Pelea del Año : Tekken 8

: Tekken 8 Premio «They’ve Got Next» : NoahtheProdigy

: NoahtheProdigy Mejor torneo local: Tatakai Tuesday

Tatakai Tuesday Mejor serie de torneos en línea : Tampa Never Sleeps TNS Online

: Tampa Never Sleeps TNS Online Torneo invitacional del año : Sajam TEKKEN Slam

: Sajam TEKKEN Slam

Anuncios de EVO Awards 2025

Ogre es el nuevo personaje de Under Night In-Birth 2

Arc System Works presentó un nuevo tráiler de Under Night In-Birth 2 [Sys:Celes], en el que se muestra a Ogre y se confirma que estará disponible desde el 20 de febrero de 2025. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa confirmó que Izumi, el siguiente personaje DLC de Under Night In-Birth 2, llegará en algún momento de agosto del 2025.

Galleon, Wilnas, Ilsa y Meg son los personajes de la segunda temporada de Granblue Fantasy Versus: Rising

Si bien, Cygames ya había anticipado la llegada de Sandalphon —como el primer personaje de la segunda temporada—, la revelación del grupo completo de personajes de la segunda temporada de Granblue Fantasy Versus: Rising ha dejado tomado por sorpresa a los jugadores.

La segunda temporada de Granblue Fantasy Versus: Rising inicia el 26 de febrero con la llegada de Sandalphon. Galleon, será el segundo personaje DLC y llegará al juego durante el segundo trimestre del 2025. Wilnas estará disponible durante la temporada de verano, Meg se unirá a final de año y Ilsa cerrará la segunda temporada de Granblue Fantasy Versus: Rising a inicios del 2026.

Fecha de lanzamiento de Hunter x Hunter: Nen Impact

Además de revelar que Nephelpito será el primer personaje DLC, durante EVO Awards 2025, Arc System Works confirmó que el jueves 17 de julio es la fecha de lanzamiento oficial de Hunter x Hunter: Nen Impact.

