EVO Awards 2025: nominados, anuncios y fecha de la ceremonia

El 2025 es un gran año para la comunidad de juegos de pelea en el mundo. Ya que, este año Evolution Tournament Series tiene varios eventos al rededor del mundo, aparte de los ya clásicos EVO de Las Vegas y el de Japón. Uno de estos eventos que tendrá su primera edición en el 2025 es la ceremonia de los EVO Awards.

¿Cuándo y a qué horas inicia la ceremonia de los EVO Awards 2025?

Por el momento desconocemos si los anuncios de juegos de pelea en EVO Awards 2025 se harán durante el pre show o la ceremonia.

Según un comunicado de prensa oficial, durante la ceremonia de los EVO Awards 2025 habrá anuncios de Fatal Fury: City of the Wolves, Granblue Fantasy Versus: Rising, Hunter x Hunter: Nen Impact y Under Night In-Birth 2. Par ver los EVO Awards 2025 solo deben sintonizar los canales oficiales de Evolution Championship Series en YouTube y Twitch el sábado 15 de febrero.

Horarios de los EVO Awards 2025:

El preshow de los EVO Awards 20 inicia a las 8:00 PM hora de Colombia. México: 7:00 PM España: 2:00 AM del domingo 16 de febrero.

La ceremonia de los EVO Awards inicia a las 10:00 PM hora de Colombia. México: 9:00 PM España: 4:00 AM del domingo 16 de febrero.



¿Cuáles son los nominados a los EVO Awards 2025?

Esta es la lista con las categorías y cada uno de los nominados a los EVO Awards 2025.

Jugador del año

Punk

Arslan Ash

MenaRD

Xiao Hai

Nitro

Momento del año

Punk campeón de EVO 2024 de Street Fighter 6

Hayao «Momento 38» EVO 2024

Xiao Hai gana la Copa Mundial de Esports

Lilypichu vs Harada en la exhibición de EVO 2024

MenaRD campeón de EVO Japan 2024

Mejor torneo local

Tatakai Tuesday

NLBC

Abou Dojo

FGC Meetups

Ozimeme

Mejor serie de torneos en línea

CasaBunch

TNS Online

Saltmine League

The Kolosseum

Can Opener

Torneo invitacional del año

Red Bull Kumite

Sajam TEKKEN Slam

Crazy Raccoon Cup

Red Bull Golden Letters

Topanga Championship 5

Premio «They’ve Got Next»

EnzoTheHokage

Booce

NoahtheProdigy

KingReyJr

Blaz

Lanzamiento de Juego de Pelea del Año

Tekken 8

Segunda temporada 2 de Street Fighter 6

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade series

Under Night In-Birth II Sys:Celes

Rivals of Aether II

Campaña de Marketing del Año

EVO + SFG + Tekken 8

Fatal Fury: City of the Wolves X Cristiano Ronaldo

2XKO

Segunda temporada 2 de Street Fighter 6

Comercial ECT

Tecnología del año

Pro KO Leverless

Arcade SWORL

Hit Box Ultra

Leverless Sapphire

LVL

Botón del Año

Dragunov (QCF+4)

Puño medio agachado de Luke

Dash ligth attack de Granblue FAntasy Versus: Rising

Johnny Cage adelante 3

Patada media agachada de Ken

Comentarista mejor vestido

Tasty Steve

Logan Sama

Vicious

Hollywood RobTV

IFC|YipeS

Mejor Cosplay FGC

Chonibu

MSValentine

Chiba Josui

Onesaya

Kryrayne

Mejor Hardware Personalizado

Botones de extensión C.O.M.B.O

Snack Box Micro

MPress Nano

Joystick Arcade Claiomh Solais personalizado

Haute Pad T-Series

Regreso del año

Hayao

Arslan Ash

G_Conceptz

SonicFox

Yagami

Pelea del año

Punk vs Big Bird

Hayao vs FrankieBFG

Xiao Hai vs Kusanagi

Nitro vs Tatuma

Arslan Ash vs ATIF

Mejor dúo de comentaristas

IFCYipeS + Sajam

RIP + Tasty Steve

Sajam + Tasty Steve

Justin Wong + IFCYipeS

Vicious + Justin Wong

Contenido FGC del Año

Tutoriales de Tekken 8

Streams de Marvel vs Capcom 2

Sajam Tekken Slam

Will It Kill?

Podcast Trash Talk

Mejor Pop Off

Hayao

NoahtheProdigy

Nitro

AK

Punk

Creador de Contenido del Año

Sajam

Justin Wong

Brian_F

Broski

Diaphone

Comentarista del Año

IFCYipeS

Tasty Steve

Sajam

Rynge

Vicious

¿Cuál es el line up de torneos oficiales de EVO 2025?

La selección de juegos oficiales del EVO de Las Vegas del 2025, no tomo por sorpresa a los fanáticos de los juegos de pelea. Esto, no solo debido a la filtración de hace unas semanas, sino también al estado actual de la escena. Cabe resaltar que a los torneos del EVO en el 2025 van a volver los Top 8 a las finales.

Lista de torneos oficiales de EVO 2025:

Fuente: Evo.gg