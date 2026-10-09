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EVO Francia 2026: SNK confirma que Reina de Tekken 8 llegará a Fatal Fury en diciembre

Reina en Fatal Fury: City of the Wolves estrenará voz en inglés, la cual estará a cargo de Kate Clarke.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante las finales de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO Francia 2026, SNK confirmó oficialmente que Reina, personaje originario de Tekken 8, llegará como luchadora jugable a Fatal Fury: City of the Wolves. Tras un anuncio previo donde Bandai Namco y SNK revelaron una colaboración entre ambas franquicias, los jugadores especulaban sobre la inclusión de Reina para esta o para la siguiente temporada. Sin embargo, la desarrolladora ratificó hoy su llegada para algún punto del mes de diciembre de 2026.

¿Qué sabemos sobre Reina, el último personaje de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Reina se convertirá en la séptima y última peleadora descargable de la tercera Temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. En el adelanto presentado durante el torneo, la más joven de los Mishima hace su entrada enfrentándose a Nightmare Geese, ante quien se proclama como la nueva gobernante de South Town. Luego de esto, se desata un combate en el que una confiada Reina logra asestarle un golpe decisivo, aunque este demuestra no rendirse con facilidad. Por el momento, SNK no ha mostrado secuencias de jugabilidad de Reina. Así que tendremos que esperar hasta que Laocorn esté disponible para conocer más detalles de esta colaboración entre SNK y Bandai Namco.

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Como en Tekken los personajes sólo hablan su idioma nativo, en Fatal Fury: CotW debutará Kate Clarke como Reina para el doblaje en inglés del juego, el cual pueden ver en el siguiente enlace.

¿Cuál es calendario de lanzamiento de los personajes de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Si están ansiosos por conocer cuándo salen los personajes de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que el calendario arrancó en julio con la llegada de Rick Strowd, nuestra opinión sobre este personaje la pueden consultar en el siguiente enlace. Posteriormente, el 27 de agosto regresará Duck King junto a su pollito P-chan. En septiembre, la justicia llegó a Fatal Fury: City of the Wolves con el tercer luchador en la lista, el maestro de taekwondo Kim Kaphwan. Ahora, el 22 de octubre será el turno de Ken «Draken» Ryuguji y Majiro «Mikey» Sano para unirse al juego. Finalmente, en noviembre llegará Laocorn Gaudeamus, quien hace su debut jugable proveniente de la película animada de 1994. Para cerrar el pase de siete peleadores, SNK que Reina de Tekken 8 será el último personaje, el cual se unirá al juego en diciembre del presente año.

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