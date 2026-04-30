EVO Japan 2026: llaves, torneos y horarios de las finales y la transmisión oficial para Latinoamérica

Oficialmente, este año la organización del Evolution Championship Series (EVO) ha confirmado que se creará un circuito competitivo con todos los torneos que tendrán al rededor del mundo en el 2027, EVO Japan 2026, torneo que está a punto de comenzar es el primero de los eventos que la organización tiene este año. Así que este fin de semana, el mundo pondrá sus ojos en el Tokyo Big Sight Exhibition Center, donde se llevará a cabo una de las ediciones más ambiciosas de EVO hasta la fecha, incluyendo lo que promete ser el torneo de Street Fighter 6 más grande de la historia.
- ¿Cuáles son los juegos oficiales y cuántos inscritos tiene cada uno?
- ¿Cuándo a qué hora y dónde ver las finales de EVO Japan 2026?
- ¿Cómo ver la transmisión localizada de EVO Japan 2026 para Latinoamérica?
- Horario de la transmisión del primer día de EVO Japan 2026 en español
- Calendario de la transmisión del segundo día de EVO Japan 2026 en español
- Horario de la transmisión del tercer día de EVO Japan 2026 en español
- ¿Dónde estan las llaves de cada uno de los 12 torneos de EVO Japan 2026?
- Más noticias sobre juegos de pelea
Con una bolsa de premios combinada de ¥30,000,000 (más de $190,000 USD), los mejores exponentes del mundo, incluyendo a leyendas como Arslan Ash, SonicFox, Punk y MenaRD y Daigo Umehara —además de jugadores Latinoamericanos como Blaz, Nero the Boxer y el Colombiano Limestone entre otros… incluyendo leyendas de Sur América como el chileno Kane Blueriver se darán cita en Tokio del 1 al 3 de mayo.
¿Cuáles son los juegos oficiales y cuántos inscritos tiene cada uno?
EVO Japan 2026 ha logrado cifras impresionantes, consolidando a algunos títulos como líderes indiscutibles de la escena competitiva. Según datos oficiales de Evolution Championship Series de los 12 juegos oficiales de EVO Japan 2026 esta es la lista aproximada de participantes ordenados por torneo:
- Street Fighter 6 (reseña): el rey absoluto del evento con 7,684 participantes, lo que representa un abrumador 64.2% del total de las inscripciones.
- Tekken 8 (reseña): se mantiene una vez más en la segunda posición con 882 competidores (7.4%).
- Guilty Gear -Strive- (reseña): el título de Arc System Works continúa vigente con 740 inscritos (6.2%).
- Granblue Fantasy Versus: Rising: logra una sólida convocatoria de 556 jugadores (4.6%).
- Fatal Fury: City of the Wolves (reseña): en uno de sus primeros grandes escenarios competitivos, suma 433 participantes (3.6%).
- 2XKO: el nuevo contendiente de Riot Games debuta con 393 inscritos (3.3%).
- Vampire Savior: el clásico de culto de Capcom demuestra su longevidad con 305 competidores (2.5%).
- The King of Fighters XV (reseña): la legendaria saga de SNK registra 277 inscritos (2.3%).
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (reseña): el regreso de la franquicia de Sega atrae a 197 jugadores (1.6%).
- Melty Blood: Type Lumina: mantiene su comunidad fiel con 184 participantes (1.5%).
- Under Night In-Birth II [Sys:Celes]: registra un total de 162 competidores (1.4%).
- Hokuto no Ken: Shinpan no Sōsōsei: Kengō Retsuden cierra la lista con 154 entusiastas (1.3%).
¿Cuándo a qué hora y dónde ver las finales de EVO Japan 2026?
Debido a la diferencia horaria con Japón (de hasta 12 horas para Colombia), la acción comenzará desde la noche anterior en nuestra región. Como es costumbre, la cobertura más completa y detallada de EVO Japan 2026 se dará en los canales oficiales en japonés del evento. Para el publico occidental, con los comentarios especializados del panel de casters oficiales de EVO, se dispondrán de dos canales en Twitch (EVO, EVO1) en los cuales se distribuirán los horarios de la siguiente manera durante los tres días del evento.
Primer día canal EVO
|Evento
|México (CDMX)
|Colombia
|España
|Inicio del stream
|06:00 PM (Vie)
|07:00 PM (Vie)
|02:00 AM (Sáb)
|Pools: Guilty Gear Strive y Granblue Fantasy Versus: Rising
|07:00 PM (Vie)
|08:00 PM (Vie)
|03:00 AM (Sáb)
|Exhibición de Dead or Alive 6
|08:00 PM (Vie)
|09:00 PM (Vie)
|04:00 AM (Sáb)
|OG Hunt: Betty vs Ryan Hart
|09:00 PM (Vie)
|10:00 PM (Vie)
|05:00 AM (Sáb)
|Exhibición especial
|11:30 PM (Vie)
|12:30 AM (Sáb)
|07:30 AM (Sáb)
|Cannon Awards
|12:00 AM (Sáb)
|01:00 AM (Sáb)
|08:00 AM (Sáb)
|Exhibición de Mobile Suit Gundam: Extreme Versus 2
|01:00 AM (Sáb)
|02:00 AM (Sáb)
|09:00 AM (Sáb)
|2XKO hasta Top 8
|02:00 AM (Sáb)
|03:00 AM (Sáb)
|10:00 AM (Sáb)
Primer día canal EVO1
|Evento
|México (CDMX)
|Colombia
|España
|Inicio del stream
|06:00 PM (Vie)
|07:00 PM (Vie)
|02:00 AM (Sáb)
|Pools: SF6 / Tekken 8
|07:00 PM (Vie)
|08:00 PM (Vie)
|03:00 AM (Sáb)
|TOP 8: 2XKO
|09:00 PM (Vie)
|10:00 PM (Vie)
|05:00 AM (Sáb)
|TOP 8: Hokuto no Ken
|12:30 AM (Sáb)
|01:30 AM (Sáb)
|08:30 AM (Sáb)
|TOP 8: Uniel 2
|04:00 AM (Sáb)
|05:00 AM (Sáb)
|12:00 PM (Sáb)
Segundo día canal EVO
|Evento
|México (CDMX)
|Colombia
|España
|Inicio del stream
|06:00 PM (Sáb)
|07:00 PM (Sáb)
|02:00 AM (Dom)
|TOP 8: Fatal Fury: City of the Wolves
|07:00 PM (Sáb)
|08:00 PM (Sáb)
|03:00 AM (Dom)
|TOP 8: Granblue Fantasy Versus: Rising
|10:00 PM (Sáb)
|11:00 PM (Sáb)
|06:00 AM (Dom)
|TOP 8: Guilty Gear -Strive-
|02:00 AM (Dom)
|03:00 AM (Dom)
|10:00 AM (Dom)
Segundo día canal EVO1
|Evento
|México (CDMX)
|Colombia
|España
|Inicio del stream
|06:00 PM (Sáb)
|07:00 PM (Sáb)
|02:00 AM (Dom)
|TOP 8: Melty Blood: Type Lumina
|07:00 PM (Sáb)
|08:00 PM (Sáb)
|03:00 AM (Dom)
|TOP 8: Virtua Fighter 5: Final Showdown
|10:00 PM (Sáb)
|11:00 PM (Sáb)
|06:00 AM (Dom)
|TOP 8: The King of Fighters XV
|01:00 AM (Dom)
|02:00 AM (Dom)
|09:00 AM (Dom)
|TOP 8: Vampire Savior
|05:00 AM (Dom)
|06:00 AM (Dom)
|01:00 PM (Dom)
Tercer día canal EVO
|Evento
|México (CDMX)
|Colombia
|España
|TOP 8: Tekken 8
|07:00 PM (Dom)
|08:00 PM (Dom)
|03:00 AM (Lun)
|TOP 8: Street Fighter 6
|10:00 PM (Dom)
|11:00 PM (Dom)
|06:00 AM (Lun)
¿Cómo ver la transmisión localizada de EVO Japan 2026 para Latinoamérica?
Este año, la alianza entre Evolution Championship Series ha reforzado su alianza con Warner Play para Latinoamérica. Es así como recientemente fue anunciado que Warner Play Latino cubrirá los tres eventos principales de EVO del 2026. Así que a continuación, les compartiremos los horarios y enlaces de transmisión para que puedan disfrutar EVO Japan 2026 en español de Latinoamérica. Entre los casters confirmados para la transmisión oficial de EVO Japan 2026 en español de Latinoamérica se encuentran Rebelo y Tristillo de Solo Mancos, El Fercho, Lady, DJong y Seba Cáceres.
Horario de la transmisión del primer día de EVO Japan 2026 en español
|Juego
|México (CDMX)
|Colombia
|Detalles
|Inicio de Transmisión
|05:50 PM (Jue)
|06:50 PM (Jue)
|Hora Oficial Warner Play
|Street Fighter 6
|06:10 PM (Jue)
|07:10 PM (Jue)
|Pools Round 1 – Grupos A y B
|Tekken 8
|09:00 PM (Jue)
|10:00 PM (Jue)
|Pools Round 1 – Grupos A y B
|Street Fighter 6
|11:00 PM (Jue)
|12:00 AM (Vie)
|Pools Round 1 – Grupo D
|2XKO
|01:50 AM (Vie)
|02:50 AM (Vie)
|Hasta Top 8
Calendario de la transmisión del segundo día de EVO Japan 2026 en español
|Juego
|México (CDMX)
|Colombia
|Detalles
|Inicio de Transmisión
|06:20 PM (Vie)
|07:20 PM (Vie)
|Hora Oficial Warner Play
|Fatal Fury: CotW
|06:40 PM (Vie)
|07:40 PM (Vie)
|Top 8
|Street Fighter 6
|09:50 PM (Vie)
|10:50 PM (Vie)
|Pools Round 3 – Grupo K
|GBVSR
|11:40 PM (Vie)
|12:40 AM (Sáb)
|Top 8
|KOF XV
|01:20 AM (Sáb)
|02:20 AM (Sáb)
|Top 8
|Street Fighter 6
|04:20 AM (Sáb)
|05:20 AM (Sáb)
|Top 24 a Top 8
Horario de la transmisión del tercer día de EVO Japan 2026 en español
|Juego
|México (CDMX)
|Colombia
|Detalles
|Inicio de Transmisión
|06:40 PM (Sáb)
|07:40 PM (Sáb)
|Hora Oficial Warner Play
|Tekken 8
|07:00 PM (Sáb)
|08:00 PM (Sáb)
|Top 8
|Street Fighter 6
|10:00 PM (Sáb)
|1:40 AM (Dom)
|Top 8
¿Dónde estan las llaves de cada uno de los 12 torneos de EVO Japan 2026?
Parte de seguir las transmisiones de EVO Japan 2026 es ver cómo se mueven las llaves y que enfrentamientos se dan fuera del stream. Además, con las herramientas actuales podemos ver en qué llaves y contra quiénes juegan los jugadores de cada uno de nuestros países.
Todas las llaves de los torneos de EVO Japan 2026:
- 2XKO
- Vampire Savior
- Hokuto no Ken: Shinpan no Sōsōsei: Kengō Retsuden
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Guilty Gear -Strive-
- Melty Blood: Type Lumina
- Street Fighter 6
- Tekken 8
- The King of Fighters XV
- Under Night In-Birth II [Sys:Celes]
- Virtua Fighter 5: Final Showdown
Más noticias sobre juegos de pelea
- 1. Chun-Li y Ken, junto a Terry y Mai, pelean contra Krauser en el nuevo corto animado de Fatal Fury dirigido por Masami Obari
- 2. Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización de aniversario que llega con Krauser
- 3. Fatal Fury: City of the Wolves: estos todos los anuncios del evento de aniversario
- 4. Street Fighter 6: Capcom revela cuando sale y cómo pelea Ingrid, el último personaje de la tercera temporada
- 5. Explicamos la historia y los temas de Pragmata: esta es la verdad sobre la fibraluna y las niñas robot
- 6. Street Fighter 6: Capcom compartió fecha y hora del tráiler de jugabilidad de Ingrid
Fuente: EVO Japan 2026