EVO Japan 2026: llaves, torneos y horarios de las finales y la transmisión oficial para Latinoamérica

Oficialmente, este año la organización del Evolution Championship Series (EVO) ha confirmado que se creará un circuito competitivo con todos los torneos que tendrán al rededor del mundo en el 2027, EVO Japan 2026, torneo que está a punto de comenzar es el primero de los eventos que la organización tiene este año. Así que este fin de semana, el mundo pondrá sus ojos en el Tokyo Big Sight Exhibition Center, donde se llevará a cabo una de las ediciones más ambiciosas de EVO hasta la fecha, incluyendo lo que promete ser el torneo de Street Fighter 6 más grande de la historia.

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Con una bolsa de premios combinada de ¥30,000,000 (más de $190,000 USD), los mejores exponentes del mundo, incluyendo a leyendas como Arslan Ash, SonicFox, Punk y MenaRD y Daigo Umehara —además de jugadores Latinoamericanos como Blaz, Nero the Boxer y el Colombiano Limestone entre otros… incluyendo leyendas de Sur América como el chileno Kane Blueriver se darán cita en Tokio del 1 al 3 de mayo.

¿Cuáles son los juegos oficiales y cuántos inscritos tiene cada uno?

EVO Japan 2026 ha logrado cifras impresionantes, consolidando a algunos títulos como líderes indiscutibles de la escena competitiva. Según datos oficiales de Evolution Championship Series de los 12 juegos oficiales de EVO Japan 2026 esta es la lista aproximada de participantes ordenados por torneo:

Street Fighter 6 (reseña): el rey absoluto del evento con 7,684 participantes , lo que representa un abrumador 64.2% del total de las inscripciones.

el rey absoluto del evento con , lo que representa un abrumador del total de las inscripciones. Tekken 8 ( reseña ): se mantiene una vez más en la segunda posición con 882 competidores (7.4%) .

): se mantiene una vez más en la segunda posición con . Guilty Gear -Strive- (reseña): el título de Arc System Works continúa vigente con 740 inscritos (6.2%) .

el título de Arc System Works continúa vigente con . Granblue Fantasy Versus: Rising: logra una sólida convocatoria de 556 jugadores (4.6%) .

logra una sólida convocatoria de . Fatal Fury: City of the Wolves (reseña): en uno de sus primeros grandes escenarios competitivos, suma 433 participantes (3.6%) .

en uno de sus primeros grandes escenarios competitivos, suma . 2XKO: el nuevo contendiente de Riot Games debuta con 393 inscritos (3.3%) .

el nuevo contendiente de Riot Games debuta con . Vampire Savior: el clásico de culto de Capcom demuestra su longevidad con 305 competidores (2.5%) .

el clásico de culto de Capcom demuestra su longevidad con . The King of Fighters XV (reseña): la legendaria saga de SNK registra 277 inscritos (2.3%) .

la legendaria saga de SNK registra . Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (reseña): el regreso de la franquicia de Sega atrae a 197 jugadores (1.6%) .

el regreso de la franquicia de Sega atrae a . Melty Blood: Type Lumina: mantiene su comunidad fiel con 184 participantes (1.5%) .

mantiene su comunidad fiel con . Under Night In-Birth II [Sys:Celes]: registra un total de 162 competidores (1.4%) .

registra un total de . Hokuto no Ken: Shinpan no Sōsōsei: Kengō Retsuden cierra la lista con 154 entusiastas (1.3%).

¿Cuándo a qué hora y dónde ver las finales de EVO Japan 2026?

Debido a la diferencia horaria con Japón (de hasta 12 horas para Colombia), la acción comenzará desde la noche anterior en nuestra región. Como es costumbre, la cobertura más completa y detallada de EVO Japan 2026 se dará en los canales oficiales en japonés del evento. Para el publico occidental, con los comentarios especializados del panel de casters oficiales de EVO, se dispondrán de dos canales en Twitch (EVO, EVO1) en los cuales se distribuirán los horarios de la siguiente manera durante los tres días del evento.

Primer día canal EVO

Evento México (CDMX) Colombia España Inicio del stream 06:00 PM (Vie) 07:00 PM (Vie) 02:00 AM (Sáb) Pools: Guilty Gear Strive y Granblue Fantasy Versus: Rising 07:00 PM (Vie) 08:00 PM (Vie) 03:00 AM (Sáb) Exhibición de Dead or Alive 6 08:00 PM (Vie) 09:00 PM (Vie) 04:00 AM (Sáb) OG Hunt: Betty vs Ryan Hart 09:00 PM (Vie) 10:00 PM (Vie) 05:00 AM (Sáb) Exhibición especial 11:30 PM (Vie) 12:30 AM (Sáb) 07:30 AM (Sáb) Cannon Awards 12:00 AM (Sáb) 01:00 AM (Sáb) 08:00 AM (Sáb) Exhibición de Mobile Suit Gundam: Extreme Versus 2 01:00 AM (Sáb) 02:00 AM (Sáb) 09:00 AM (Sáb) 2XKO hasta Top 8 02:00 AM (Sáb) 03:00 AM (Sáb) 10:00 AM (Sáb)

Primer día canal EVO1

Evento México (CDMX) Colombia España Inicio del stream 06:00 PM (Vie) 07:00 PM (Vie) 02:00 AM (Sáb) Pools: SF6 / Tekken 8 07:00 PM (Vie) 08:00 PM (Vie) 03:00 AM (Sáb) TOP 8: 2XKO 09:00 PM (Vie) 10:00 PM (Vie) 05:00 AM (Sáb) TOP 8: Hokuto no Ken 12:30 AM (Sáb) 01:30 AM (Sáb) 08:30 AM (Sáb) TOP 8: Uniel 2 04:00 AM (Sáb) 05:00 AM (Sáb) 12:00 PM (Sáb)

Segundo día canal EVO

Evento México (CDMX) Colombia España Inicio del stream 06:00 PM (Sáb) 07:00 PM (Sáb) 02:00 AM (Dom) TOP 8: Fatal Fury: City of the Wolves 07:00 PM (Sáb) 08:00 PM (Sáb) 03:00 AM (Dom) TOP 8: Granblue Fantasy Versus: Rising 10:00 PM (Sáb) 11:00 PM (Sáb) 06:00 AM (Dom) TOP 8: Guilty Gear -Strive- 02:00 AM (Dom) 03:00 AM (Dom) 10:00 AM (Dom)

Segundo día canal EVO1

Evento México (CDMX) Colombia España Inicio del stream 06:00 PM (Sáb) 07:00 PM (Sáb) 02:00 AM (Dom) TOP 8: Melty Blood: Type Lumina 07:00 PM (Sáb) 08:00 PM (Sáb) 03:00 AM (Dom) TOP 8: Virtua Fighter 5: Final Showdown 10:00 PM (Sáb) 11:00 PM (Sáb) 06:00 AM (Dom) TOP 8: The King of Fighters XV 01:00 AM (Dom) 02:00 AM (Dom) 09:00 AM (Dom) TOP 8: Vampire Savior 05:00 AM (Dom) 06:00 AM (Dom) 01:00 PM (Dom)

Tercer día canal EVO

Evento México (CDMX) Colombia España TOP 8: Tekken 8 07:00 PM (Dom) 08:00 PM (Dom) 03:00 AM (Lun) TOP 8: Street Fighter 6 10:00 PM (Dom) 11:00 PM (Dom) 06:00 AM (Lun)

¿Cómo ver la transmisión localizada de EVO Japan 2026 para Latinoamérica?

Este año, la alianza entre Evolution Championship Series ha reforzado su alianza con Warner Play para Latinoamérica. Es así como recientemente fue anunciado que Warner Play Latino cubrirá los tres eventos principales de EVO del 2026. Así que a continuación, les compartiremos los horarios y enlaces de transmisión para que puedan disfrutar EVO Japan 2026 en español de Latinoamérica. Entre los casters confirmados para la transmisión oficial de EVO Japan 2026 en español de Latinoamérica se encuentran Rebelo y Tristillo de Solo Mancos, El Fercho, Lady, DJong y Seba Cáceres.

Horario de la transmisión del primer día de EVO Japan 2026 en español

Juego México (CDMX) Colombia Detalles Inicio de Transmisión 05:50 PM (Jue) 06:50 PM (Jue) Hora Oficial Warner Play Street Fighter 6 06:10 PM (Jue) 07:10 PM (Jue) Pools Round 1 – Grupos A y B Tekken 8 09:00 PM (Jue) 10:00 PM (Jue) Pools Round 1 – Grupos A y B Street Fighter 6 11:00 PM (Jue) 12:00 AM (Vie) Pools Round 1 – Grupo D 2XKO 01:50 AM (Vie) 02:50 AM (Vie) Hasta Top 8

Calendario de la transmisión del segundo día de EVO Japan 2026 en español

Juego México (CDMX) Colombia Detalles Inicio de Transmisión 06:20 PM (Vie) 07:20 PM (Vie) Hora Oficial Warner Play Fatal Fury: CotW 06:40 PM (Vie) 07:40 PM (Vie) Top 8 Street Fighter 6 09:50 PM (Vie) 10:50 PM (Vie) Pools Round 3 – Grupo K GBVSR 11:40 PM (Vie) 12:40 AM (Sáb) Top 8 KOF XV 01:20 AM (Sáb) 02:20 AM (Sáb) Top 8 Street Fighter 6 04:20 AM (Sáb) 05:20 AM (Sáb) Top 24 a Top 8

Horario de la transmisión del tercer día de EVO Japan 2026 en español

Juego México (CDMX) Colombia Detalles Inicio de Transmisión 06:40 PM (Sáb) 07:40 PM (Sáb) Hora Oficial Warner Play Tekken 8 07:00 PM (Sáb) 08:00 PM (Sáb) Top 8 Street Fighter 6 10:00 PM (Sáb) 1:40 AM (Dom) Top 8

¿Dónde estan las llaves de cada uno de los 12 torneos de EVO Japan 2026?

Parte de seguir las transmisiones de EVO Japan 2026 es ver cómo se mueven las llaves y que enfrentamientos se dan fuera del stream. Además, con las herramientas actuales podemos ver en qué llaves y contra quiénes juegan los jugadores de cada uno de nuestros países.

Todas las llaves de los torneos de EVO Japan 2026:

Fuente: EVO Japan 2026