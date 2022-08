EVO 2022: SNK ha revelado que un nuevo Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves está en desarrollo

Durante las finales del torneo de KOF XV en EVO 2022, SNK anunció nuevos personajes para The King of Fighters XV y la llegada del ‘rollback’ para el multijugador en línea de Samurai Shodown. Adicional a esto, la compañía de Osaka ha comunicado que iniciarán a trabajar en la produción de un nuevo videojuego de Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves. Esta es una gran noticia para los fanáticos de los juegos de SNK, ya que han pasado 20 años desde el último lanzamiento de un juego de esta franquicia.

Un nuevo juego de la franquicia Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves empezará a ser desarrollado por SNK

En el tráiler del nuevo juego de Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves, presentado en las finales del torneo de KOF XV en EVO 2022, se pueden apreciar varios personajes de la franquicia. En el centro y totalmente visible se encuentra Rock Howard, protagonista de la nueva etapa de la franquicia e hijo biológico de Geese Howard que fue criado por Terry Bogard. Sin embargo, al fondo aparecen Billy Kane y otro personaje que probablemente es Kain.

Será posible ver a Kain de nuevo en el proximo juego de la franquicia Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves.

Por el momento, SNK no compartió más detalles sobre este nuevo juego de la franquicia Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves. No obstante, lo más probable es que no tengamos más noticias sobre este proyecto hasta el 2023. ‘Qué expectativa tienen de este nuevo juego de Fatal Fury o Garou Mark of the Wolves?

Otros anuncios de EVO 2022

Fuente: EVO