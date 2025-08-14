EWC 2025: fechas, horarios, equipos participantes, resultados y dónde ver el torneo de Rocket League

Rocket League es el siguiente exponente en el Esports World Cup o EWC 2025 que se lleva a cabo en Riad, Arabia Saudita. El juego de fútbol con autos se presenta desde el jueves 14 al domingo 17 de agosto. 16 equipos participantes competirán durante cuatro días en una fase de grupos, cuartos de final, semifinal y la gran final del día domingo.
Fase de grupos de Rocket League en EWC 2025
La fase de grupos del torneo de Rocket League en el EWC 2025 se llevará a cabo del jueves 14 de agosto al sábado 16 de agosto del 2025. Los cuartos de final se realizarán el mismo sábado 16 de agosto y la semifinal como la final el domingo 17 de agosto.
Jueves 14 de agosto
7:00 am (Colombia) / 8:00 am (México) / 2:00 pm (España)
Grupo A – Bracket superior – Encuentro inicial
9:00 am (Colombia) / 10:00 am (México) / 4:00 pm (España)
Grupo B – Bracket superior – Encuentro inicial
11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)
Grupo C – Bracket superior – Encuentro inicial
1:00 pm (Colombia) / 2:00 pm (México) / 8:00 pm (España)
Grupo D – Bracket superior – Encuentro inicial
Viernes 15 de agosto
7:00 am (Colombia) / 8:00 am (México) / 2:00 pm (España)
Grupo A – Bracket superior – Encuentro de ganadores
8:00 am (Colombia) / 9:00 am (México) / 3:00 pm (España)
Grupo B – Bracket superior – Encuentro de ganadores
9:00 am (Colombia) / 10:00 am (México) / 4:00 pm (España)
Grupo C – Bracket superior – Encuentro de ganadores
10:00 am (Colombia) / 11:00 am (México) / 5:00 pm (España)
Grupo D – Bracket superior – Encuentro de ganadores
11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)
Grupo A – Bracket inferior – Encuentro de eliminación
12:00 pm (Colombia) / 1:00 pm (México) / 7:00 pm (España)
Grupo B – Bracket inferior – Encuentro de eliminación
1:00 pm (Colombia) / 2:00 pm (México) / 8:00 pm (España)
Grupo C – Bracket inferior – Encuentro de eliminación
2:00 pm (Colombia) / 3:00 pm (México) / 9:00 pm (España)
Grupo D – Bracket inferior – Encuentro de eliminación
Sábado 16 de agosto
7:00 am (Colombia) / 8:00 am (México) / 2:00 pm (España)
Grupo A – Bracket inferior – Encuentro decisivo
8:00 am (Colombia) / 9:00 am (México) / 3:00 pm (España)
Grupo B – Bracket inferior – Encuentro decisivo
9:00 am (Colombia) / 10:00 am (México) / 4:00 pm (España)
Grupo C – Bracket inferior – Encuentro decisivo
10:00 am (Colombia) / 11:00 am (México) / 5:00 pm (España)
Grupo D – Bracket inferior – Encuentro decisivo
Cuartos de final
11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)
12:15 pm (Colombia) / 1:15 pm (México) / 7:15 pm (España)
1:30 pm (Colombia) / 2:30 pm (México) / 8:30 pm (España)
2:45 pm (Colombia) / 3:45 pm (México) / 9:45 pm (España)
Semifinales y Gran Final
Domingo 17 de agosto
11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)
12:15 pm (Colombia) / 1:15 pm (México) / 7:15 pm (España)
1:40 pm (Colombia) / 2:40 pm (México) / 8:40 pm (España)
Tercer lugar
2:55 pm (Colombia) / 3:55 pm (México) / 9:55 pm (España)
Gran Final