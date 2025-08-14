Videojuegos

EWC 2025: fechas, horarios, equipos participantes, resultados y dónde ver el torneo de Rocket League

Los autos futboleros no frenan la acción.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Rocket League es el siguiente exponente en el Esports World Cup o EWC 2025 que se lleva a cabo en Riad, Arabia Saudita. El juego de fútbol con autos se presenta desde el jueves 14 al domingo 17 de agosto. 16 equipos participantes competirán durante cuatro días en una fase de grupos, cuartos de final, semifinal y la gran final del día domingo.

Contenido:
Fase de grupos de Rocket League en EWC 2025Jueves 14 de agostoViernes 15 de agostoSábado 16 de agostoCuartos de finalSemifinales y Gran FinalDomingo 17 de agostoEquipos participantesEWC 2025

Fase de grupos de Rocket League en EWC 2025

La fase de grupos del torneo de Rocket League en el EWC 2025 se llevará a cabo del jueves 14 de agosto al sábado 16 de agosto del 2025Los cuartos de final se realizarán el mismo sábado 16 de agosto y la semifinal como la final el domingo 17 de agosto.

Jueves 14 de agosto

7:00 am (Colombia) / 8:00 am (México) / 2:00 pm (España)

Grupo A – Bracket superior – Encuentro inicial

9:00 am (Colombia) / 10:00 am (México) / 4:00 pm (España)

Grupo B – Bracket superior – Encuentro inicial

11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)

Grupo C – Bracket superior – Encuentro inicial

1:00 pm (Colombia) / 2:00 pm (México) / 8:00 pm (España)

Grupo D – Bracket superior – Encuentro inicial

Viernes 15 de agosto

7:00 am (Colombia) / 8:00 am (México) / 2:00 pm (España)

Grupo A – Bracket superior – Encuentro de ganadores

8:00 am (Colombia) / 9:00 am (México) / 3:00 pm (España)

Grupo B – Bracket superior – Encuentro de ganadores

9:00 am (Colombia) / 10:00 am (México) / 4:00 pm (España)

Grupo C – Bracket superior – Encuentro de ganadores

10:00 am (Colombia) / 11:00 am (México) / 5:00 pm (España)

Grupo D – Bracket superior – Encuentro de ganadores

11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)

Grupo A – Bracket inferior – Encuentro de eliminación

12:00 pm (Colombia) / 1:00 pm (México) / 7:00 pm (España)

Grupo B – Bracket inferior – Encuentro de eliminación

1:00 pm (Colombia) / 2:00 pm (México) / 8:00 pm (España)

Grupo C – Bracket inferior – Encuentro de eliminación

2:00 pm (Colombia) / 3:00 pm (México) / 9:00 pm (España)

Grupo D – Bracket inferior – Encuentro de eliminación

Sábado 16 de agosto

7:00 am (Colombia) / 8:00 am (México) / 2:00 pm (España)

Grupo A – Bracket inferior – Encuentro decisivo

8:00 am (Colombia) / 9:00 am (México) / 3:00 pm (España)

Grupo B – Bracket inferior – Encuentro decisivo

9:00 am (Colombia) / 10:00 am (México) / 4:00 pm (España)

Grupo C – Bracket inferior – Encuentro decisivo

10:00 am (Colombia) / 11:00 am (México) / 5:00 pm (España)

Grupo D – Bracket inferior – Encuentro decisivo

Cuartos de final

11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)

12:15 pm (Colombia) / 1:15 pm (México) / 7:15 pm (España)

1:30 pm (Colombia) / 2:30 pm (México) / 8:30 pm (España)

2:45 pm (Colombia) / 3:45 pm (México) / 9:45 pm (España)

Semifinales y Gran Final

Domingo 17 de agosto

11:00 am (Colombia) / 12:00 pm (México) / 6:00 pm (España)

12:15 pm (Colombia) / 1:15 pm (México) / 7:15 pm (España)

1:40 pm (Colombia) / 2:40 pm (México) / 8:40 pm (España)

Tercer lugar

2:55 pm (Colombia) / 3:55 pm (México) / 9:55 pm (España)

Gran Final

Equipos participantes

EWC 2025 Rocket League
🏆

EWC 2025

EWC 2025: fechas, horarios, equipos participantes, resultados y…
EWC 2025 Tekken 8: resultados y dónde ver…
EWC 2025: fechas, horarios, equipos, resultados…
EWC 2025: fechas, horarios, participantes, resultados…
EWC 2025: OpTic Texas hace historia…
Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta no tendrá crossplay
Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord y Spider-Man son tres de los juegos para PS Plus Extra y Premium en agosto de 2025
Aino (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más
Habilidades y ventajas de Wuyang, el nuevo personaje de Overwatch 2
Jill, Claire, Leon y Carlos protagonizan el video musical de Resident Evil Survival Unit
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Kenshi Yonezu y Hikaru Utada interpretarán el ending de la película Chainsaw Man: Reze Arc
No hay comentarios

Lo último

Kenshi Yonezu y Hikaru Utada interpretarán el ending de la película Chainsaw Man: Reze Arc
Anime y Manga
El juego de arcade de Rápido y Furioso llegará a consolas e incluye una misión en Colombia
Videojuegos
PUBG dejará de funcionar en PS4 y Xbox One – fecha, detalles y qué pueden hacer los jugadores
Videojuegos
Genshin Impact le hará competencia a Roblox y Fortnite con un modo de juego creativo tipo UGC
Videojuegos