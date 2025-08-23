EWC 2025 Street Fighter 6: resultados y dónde ver el top 16 del torneo

Tras superar las agotadoras fases de grupos, solo 16 jugadores de Street Fighter 6 han logrado avanzar a la fase final Esports World Cup 2025. Ahora, con un premio de $1.000.000 de dólares en juego, estos 16 finalistas se enfrentarán en una llave de eliminación simple. En esta fase final cada combate será al mejor de nueve. Así que a continuación, les comentaremos todo lo que deben saber para ver las finales (top 16) del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup 2025.

¿Dónde ver las finales (top 16) del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2025?

El top 16 del torneo de Street Fighter 6 en EWC 2025 inicia el sábado 23 de agosto a las 8:15 AM hora de Colombia, 10:15 AM Argentina, 7:15 AM México, 9:15 AM Chile y 3:15 PM hora de España. Este año, MenaRD y la joven promesa de Sur América Blaz, de chile, son la cuota Latinoamericana en las finales del evento.

¿Cuáles son los resultados del top 16 del torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC 2025?

Por el momento, estos son los enfrentamientos que veremos al inicio del cuarto y último día del torneo de SF6 en EWC 2025:

Reject|AngryBird (Ken, Akuma) vs. Zeta|Higuchi (Guile)

WBG|MenaRD (Blanka) vs. Mouz|EndingWalker (Ryu)

KSG|Zhen (Dee Jay, M. Bison) vs. DFM|Go1 (Chun-Li)

KSG|Xiaohai (Mai, M. Bison) vs. IBSG|Torimeshi (Dhalsim)

YHC-Mochi (Dhalsim) vs. Matsu56 (Kimberly)

2G|Blaz (Ryu) vs. DFM|Itabashi Zangief (Zangief, Marisa)

DRX|Leshar (Ed) vs. HB|Kawano (Akuma)

Reject|Fuudo (Ed) vs. RB|Bonchan (Akuma)

¿Cómo se desarrolla el torneo de Street Fighter 6 en Esports World Cup (EWC) 2025 hasta llegar a la final?

Así se jugarán las finales del Esports World Cup (EWC) 2025, las cuales darán inicio el miércoles 20 de agosto:

Fase 1: Los jugadores se dividirán en 12 grupos de 4 personas. Competirán en un bracket de doble eliminación, donde los dos mejores de cada grupo avanzarán. Todos los partidos de esta fase serán al mejor de cinco (el primero en ganar tres combates).

Fase 2: Los 24 jugadores que queden se reubicarán en 8 grupos de 3 personas. Jugarán un round robín y solo el ganador de cada grupo avanzará a la fase final. Los enfrentamientos seguirán siendo al mejor de cinco.

Gran Final: Los ocho finalistas restantes se enfrentarán en una llave de eliminación simple para definir al campeón. Estos últimos combates serán al mejor de 9 (el primero en ganar 5 peleas) para determinar al ganador del gran premio.

