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Exhibición de Kojima Productions reconfirma que Physint es básicamente Metal Gear legalmente diferente

Metal Gear no se destruye, solo se transforma.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Una exposición especial de Kojima Productions en Tokio, que permanecerá abierta durante aproximadamente un mes para celebrar el décimo aniversario de Kojima Productions, dejó ver al público esculturas conceptuales de Physint, el próximo juego de espionaje del estudio que creó Death Stranding, liderado por Hideo Kojima y ahora asociado con Xbox tras su ruptura comercial con Sony. Esto aparte de trabajar en el juego de terror OD exclusivo para la plataforma de Microsoft.

Además de una escultura que muestra diversas apariencias del personaje protagonista interpretado por Bill Skarsgård, la muestra incluye dos diseños de mecas diferentes presentados durante el evento. Physint también cuenta con la participación de Charlee Fraser, Ma Dong-seok y Minami Hamabe.

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Una recuerda indudablemente a un Metal Gear REX legalmente diferente, reemplazando el disco y el cañón de riel de sus extremidades. Se trata de un tanque bípedo que presenta una estructura esférica y un arma de movimiento aparentemente maleable. Más que un sucesor espiritual del juego de Konami creado por Kojima, parecería parte de una secuela no oficial de la saga Metal Gear Solid. Es literalmente imposible para el desarrollador japonés desprenderse de su mayor éxito y tampoco podemos juzgarlo por ello.

Un segundo diseño es un meca equipado con tres patas alargadas en forma de trípode, que recuerda a las máquinas autónomas de combate denominadas Gekko. Estas hicieron aparición en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, disponible en Master Collection Vol. 2. En la parte inferior de la estatua se ve una figura humana que permite apreciar la enorme escala del meca, un tamaño muy superior al de los Gekko de MGS.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento estimada de Physint, pero lo más seguro es su llegada a Xbox Series X/S.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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