Exo One (PS5) – Reseña

Durante nuestra carrera como ‘gamers’ hemos explorado muchos planetas. Estos usualmente están llenos de enemigos para combatir, ruinas para explorar o recursos que extraer. A veces admiramos sus paisajes, pero estos pasan pronto a un segundo lugar porque serían muy aburridos si estuvieran ‘vacíos’. ¿O tal vez no? ¿Qué tal si esos mismos paisajes, si los accidentes del terreno extraterrestre fueran los que dictaran la jugabilidad? Esa es la idea de Exo One, el juego «de naves» al que dedicamos esta reseña porque finalmente llegó a PS4 y PS5.

Aunque los usuarios de PlayStation apenas lo recibimos, este no es un juego nuevo. Ya estaba disponible para PC y consolas Xbox desde 2021. Veamos qué nos estábamos perdiendo.

Como pudieron ver en el tráiler, se trata de un juego con ‘vibras’ fascinantes.

Una nave extraña para mundos extraños

En Exo One no tenemos que disparar contra naves enemigas ni evitar obstáculos. El objetivo en cada uno de los planetas que recorremos es simplemente llegar a un punto de luz que observamos lejos en el horizonte. Nuestra ¿nave? ¿sonda? no usa un sistema de energía tradicional, pero puede controlar la forma en que es atraída por la gravedad, convirtiéndose en una esfera increíblemente pesada o en un disco capaz de surcar los aires

Esta habilidad y las formaciones del terreno son las que definen cómo jugamos, debemos hacernos pesados para ganar velocidad, aprovechar las montañas para salir disparados al aíre y planear toda la distancia que podamos antes de bajar de nuevo en el lugar más provechoso. No les sorprenderá saber que el diseñador Jay Weston, se inspiró en el popular juego móvil Tiny Wings. La mecánica principal de ambos, en esencia, es la misma.

Esta forma de jugar nos pide mantener la atención puesta en los irregulares terrenos de los planetas que visitamos y en sus horizontes. De este modo siempre estamos apreciando la belleza alienígena y surrealista de estos recorridos por mundos desérticos, helados, boscosos y acuáticos.

No hay duda de que los paisajes son hermosos y la ambientación es preciosa —sin olvidar las excelentes aunque sencillas melodías que los acompañan— pero resultan demasiado familiares. Eso no es algo necesariamente malo y sabiendo lo que sabemos sobre otros planetas probablemente es más realista, pero se extrañan elementos realmente «alienígenas» que los hagan resaltar. Eso es algo que Coccoon hizo muy bien. El único nivel que se siente visualmente especial es uno en el que debemos movernos entre asteroides para alcanzar una meta que orbita alrededor de un sol.

La gravedad del asunto

Hablemos ahora de la jugabilidad de Exo One. Presionamos el gatillo derecho para aumentar la gravedad y el gatillo izquierdo para transformar la esfera en un disco para planear. Este sencillo sistema de control, en combinación con su bella ambientación, pueden ofrecer una experiencia de juego bastante relajada y hasta meditativa, pero no carece de reto. Aunque no hay ‘game over’ y los obstáculos solo nos retrasan un poco, encontrar la mejor ruta y usar la manipulación de la gravedad con precisión tiene su truco. Hay trofeos esperando a quienes logren pasar el juego lo más rápido posible.

También hay niveles que cambian un poco las reglas para ofrecer algo de variedad y mayor dificultad. El nivel de los asteroides que mencionamos antes es especialmente engañoso y hay un planeta en que perdemos la habilidad de planear, obligándonos a usar la manipulación de gravedad de forma más inteligente y estratégica. Son buenas ideas pero el juego no siempre las aprovecha al máximo. Elementos como una cámara que a veces pierde de vista la sonda hacen que todo se complique, haciéndonos perder mucho tiempo.

Aunque hemos visto a Exo One descrito como un juego de exploración, no estamos de acuerdo con esa etiqueta, pues no hay mucho que descubrir en sus mapeados. Hay objetos que aumentan el nivel de energía de la sonda, pero no están especialmente bien escondidos. Siempre vamos hacia adelante sin muchas distracciones.

Perdidos en el espacio

Este juego también cuenta con una historia de ciencia ficción que resulta completamente innecesaria. Cuando vamos de un planeta a otro nos enteramos de la tragedia que sufrió la tripulación de una misión espacial años atrás y de la forma en que la humanidad obtuvo los planos para construir la sonda que controlamos. Inicialmente resulta intrigante, pero la forma tan fragmentada de la narración y lo ambigua que es terminan haciéndola aburrida. Ofrece un contexto que no necesitábamos y honestamente creemos que el juego sería mejor sin esa distracción.

Exo One es un juego corto que se puede pasar en unas dos horas. Con práctica, se puede llegar al final en menos de la mitad de ese tiempo. Apreciamos la experiencia relajante que ofrece su sencilla jugabilidad y fantástica ambientación, pero nos supo a poco. La versión de PS5 hace un excelente uso de los gatillos adaptativos y la vibración háptica, pero no son elementos decisivos que nos hagan preferir esta versión por encima de las otras. Lo que sí puede que los haga preferirla es la opción de correr a 120 fps en televisores que lo permitan.

Reseña de Exo One hecha con una copia digital para PS5 provista por All in! Games y Future Friends Games. El juego también está disponible para PS4, Xbox One, Series X|S y PC.