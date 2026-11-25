En 2023, igual que todas las demás compañías de videojuegos, Capcom también apostó por los juegos como servicio. Aunque Street Fighter 6 le dio buenos resultados, a otro de sus juegos no le fue tan bien y no fue porque no fuera interesante. Exoprimal era un llamativo juego en el que usábamos poderosas armaduras futuristas para enfrentar hordas de cientos de dinosaurios que tristemente no terminó de convencer ni a los críticos ni a los jugadores. Ya que era un juego que solo se podía jugar en línea, su destino estaba cantado y ya anunciaron la fecha en que apagarán los servidores y dejará de funcionar.

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Mediante una publicación en el sitio web oficial del juego, Capcom anunció que la fecha del ‘fin de servicio’ de Exoprimal será el miércoles 29 de septiembre de 2027. Los pases de batalla de pago con objetos cosméticos ya fueron retirados de las tiendas y el juego y sus otros DLC se dejarán de vender el 30 de marzo de 2027.

Esta es una noticia verdaderamente triste, ya que consideramos que Exoprimal es un muy buen juego que merecía mucho más aprecio del que recibió. Su jugabilidad es muy divertida e intensa, a nivel técnico es una pequeña maravilla y tenía mucho estilo.

Lo más triste de todo es que a pesar de que solo se podía jugar el línea, el juego contaba con ‘bots’ bastante inteligentes que cumplian muy bien su trabajo como compañeros y podían ofrecer un buen reto como rivales. Eso nos llevó a tener la esperanza de que cuando llegara el momento del inevitable fin del servicio, pudieran dejar el juego funcionando de forma ‘offline’ y solo con bots. Tristemente, parece que este no será el caso.

Exoprimal debió tener un destino mejor y en septiembre de 2027 pasará a engrosar las listas de juegos perdidos que ya no se pueden disfrutar más. La pesadilla de los historiadores y preservadores de videojuegos sigue haciéndose realidad.

Si tienen este juego y no le habían dado una buena oportunidad, aprovechen que todavía tiene varios meses de vida por delante. Les aseguramos que van a pasar un buen rato con él.

Exoprimal es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam