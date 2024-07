Exoprimal no recibirá nuevo contenido, regresan las temporadas y pases 1, 2 y 3

Se veía venir, pero no hay razón para que los fanáticos del «otro» juego de dinosaurios de Capcom estén tristes. La empresa anunció que la actualización de contenido 4 fue la última de Exoprimal y que este título no recibirá más temporadas, colaboraciones ni novedades de ahora en adelante. Eso, por supuesto, no significa que deje de funcionar porque los servidores seguirán activos por el futuro previsible. Podemos seguir disparando a dinosaurios sin parar.

El anuncio se dio mediante una publicación en la página oficial del juego. El mensaje dice específicamente que «todo el contenido de temporada planeado ha finalizado».

Cuando la temporada 4 termine el jueves 11 de julio de 2024, la temporada 1 estará de regreso y a partir de ese momento podremos disfrutar de las temporadas 1 a 4 en un ciclo mensual. La temporada 2 volverá en agosto de 2024, la 3 en septiembre, la 4 en octubre, la 1 estará de nuevo disponible en noviembre, etc. Eso significa que las colaboraciones con Monster Hunter y Mega Man que nos permitían conseguir cosméticos inspirados en esas series volverán a estar disponibles.

También podremos comprar de nuevo todos los pases de temporada. Eso significa que todos los cosméticos pasados estarán disponibles de nuevo y podremos conseguirlos mediante compra o jugando (dependiendo si están en la ruta gratis o en la premium).

A pesar de la noticia de que Exoprimal no tendrá más contenido nuevo ni temporadas, todavía vale la pena jugarlo. Como pueden descubrir en nuestra reseña, se trata de un videojuego supremamente divertido. Todavía hay mucha gente jugando en línea así que es fácil encontrar partida y las raras veces que esta se ha llenado con ‘bots’ descubrimos que estos son bastante útiles. Si no lo han hecho aún, les recomendamos darle una mirada.