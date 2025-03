Expelled! – Reseña

Inkle es uno de mis estudios de videojuegos favoritos. Ellos crearon uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y siempre nos sorprenden con obras geniales como A Highland Song y Overboard! Este último es especial porque además presentó un concepto que no había visto antes en un videojuego: es un juego de detectives en el que jugamos con una asesina y tenemos como objetivo ocultar nuestro crimen. Este particular estilo de juego regresa en Expelled!, pero en un escenario muy diferente y con nuevos secretos a descubrir.

En este juego controlamos a Verity Amersham, una joven estudiante de 16 años que vive en la escuela para señoritas de Miss Mulligatawney en 1922. Justo el día que termina el año escolar, una compañera es arrojada de una torre y todos los dedos la señalan como la culpable. Ahora tiene unas pocas horas para limpiar su nombre y evitar ser expulsada.

Igual que en Overboard!, tenemos un mapa con relativamente pocos lugares que podemos visitar y movernos entre ellos consume algo de valioso tiempo. Los demás personajes —profesores, alumnas, personal de la escuela y… «otros»— tienen una agenda de actividades muy estricta que nos permite enterarnos de ciertos secretos y realizar acciones clave si estamos en el lugar correcto en el momento adecuado, pero eso significa que nos perderemos de lo que está pasando a esa misma hora en otros lugares.

Aunque no podemos describir este juego como un ‘roguelike’ sí tiene una estructura de ‘loops’ similar a la de ese género de videojuegos. Es imposible resolver el misterio y salir impune con lo que podemos hacer y descubrir en el tiempo que dura un ciclo (entre 15 y 20 minutos aproximadamente). Pero una vez que termina, todo volverá a empezar y podemos aprovechar el conocimiento ganado en anteriores partidas para hacer cosas nuevas.

Esto funciona gracias a la curiosa narrativa que usa el juego. Todos los eventos “ya pasaron” y Verity le está contando a su padre qué ocurrió. Sin embargo, nunca le cuenta la verdad completa y cada partida cambia para acomodarse a la historia de esta problemática adolescente. La idea de jugar una y otra vez puede sonar repetitiva y la verdad es que eventualmente sí llega a serlo. Cuando ya conocemos la “mejor ruta” hacia nuestros objetivos y tenemos que repetirla varias veces cambiando algunos detalles para cerrar cabos sueltos las cosas se pueden volver tediosas. Afortunadamente podemos acelerar algunas partes haciendo que el juego repita nuestras decisiones de la partida anterior, aunque no siempre funciona bien.

Algunos pueden extrañar una lista como la del ‘remake’ para Nintendo 3DS de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, la cual nos decía dónde estará cada personaje en un momento dado, pero es que parte de la gracia es aprendernos eso de memoria. El juego es suficientemente corto para que eso no sea imposible y siempre podemos tomar notas físicas para ayudarnos.

Si ustedes leyeron mi reseña de Overboard! es posible que los anteriores párrafos les hayan resultado familiares. Lo acepto, hice un poco de trampa (a lo mejor estoy aprendiendo los peores vicios de Verity). Copie parte de la reseña porque básicamente son el mismo juego. Mecánicamente son idénticos y lo que cambia es la historia. Bueno, este tiene algunas novedades interesantes que le dan algo más de variedad aunque la estructura siga siendo la misma.

Una de las novedades es la moralidad de Verity. Cuando comenzamos el juego, Verity es una alumna perfecta incapaz de hacer algo malo. Pero a medida que tomamos ciertas decisiones va ganando puntos de traviesa. Cuando alcanzamos cierta cantidad de puntos podemos visitar ciertos lugares “prohibidos” a los que no teníamos acceso antes.

Otra cosa que cambia respecto a Overboard! es que la trama sí evoluciona. A medida que terminamos partidas cumpliendo ciertos objetivos, Verity se va sincerando más y más con su padre, revelando que las cosas no eran lo que inicialmente parecían.

El juego anterior se basaba en los arquetipos de las historias de detectives del cine ‘noir’, pero los personajes de Expelled! son mucho más interesantes. Las alumnas de la escuela tienen mucha personalidad y cada una guarda al menos un secreto interesante y a veces es sorpresivamente cruel. Los trasfondos de varias de ellas a veces se cruzan de modo sorprendente con los eventos de la primera guerra mundial y eso dota a este mundo de más profundidad. Conocer a Susan, Natti, Fifi, Bridget y las demás es uno de los grandes placeres de este título.

El arte del juego es bueno a pesar de su sencillez, pero las limitadas expresiones con las que cuenta cada personaje hace que a veces sus reacciones a los acontecimientos no parezca la más apropiada. La música también es buena, pero eventualmente se torna repetitiva y no me extrañaría que más de uno termine bajando el volumen a la hora de jugar. Otro gran problema es que no tiene traducción al español. Si no saben inglés, no van a poder progresar.

Los sistemas de juego también tienen sus problemas notables, algunos de los cuales son heredados de Overboard!. A veces descubrimos algo importante para resolver la trama, pero el juego no nos da la opción de hacer algo con ello y eso puede ser frustrante. Otro inconveniente que puede tener es que, al no tener una forma de registrar lo que sabemos sobre cada personaje y sus movimientos en la escuela, abandonarlo por un tiempo puede hacer que olvidemos detalles y perdamos toda la ventaja que teníamos. Hay un cuaderno en el que la protagonista anota las cosas más importantes que descubre y que persiste de partida a partida, pero es opcional y recuperarlo en cada partida puede ser fastidioso.

Sí, buena parte de ese párrafo también lo copié de la reseña de Overboard!. Así son de parecidos.

Si les gustó el juego anterior o si quieren participar de una historia de detectives muy diferente a todas las demás, les recomiendo mucho jugar Expelled!. Además de estar disponible para PC mediante Steam, también está disponible en Nintendo Switch y para teléfonos móviles. Su sistema de partidas cortas resulta perfecto para estas plataformas.

Expelled! 7.6 Expelled!

Reseña hecha con una copia digital de Expelled! An Overboard! Game brindada por Inkle.