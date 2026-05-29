Explicamos cómo cambia Mina the Hollower al juega los modos Nuevo juego +

Listo. Ya terminaron Mina the Hollower y fue una gran experiencia pero quieren seguir jugando. ¿Qué pueden hacer entonces? ¡Jugar de nuevo en el modo ‘Nuevo juego+’, por supuesto! Pero este modo no es como en la mayoría de juegos donde simplemente volvemos a comenzar con el equipo que teníamos al terminar y tal vez un leve aumento de dificultad. Los modos NJ+ aquí —sí, en plural— son una experiencia completamente nueva.

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Vamos a explicarles todo eso, pero antes los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

La primera vez que juguemos el modo Nuevo Juego + de Mina the Hollower no notaremos grandes diferencias. El nivel máximo de ataque, defensa y julios aumentará de 10 a 15, recibiremos más huesos, los enemigos harán más daño y encontraremos menos entradas al Laborabajo.

La diversión comienza cuando terminamos el juego en el modo Nuevo juego + y empezamos una partida en el modo Nuevo juego +2. Así es, igual que en Dark Souls, en este juego vamos aumentando el nivel de las nuevas partidas para que los enemigos hagan más daño y recibamos más almas… digo, huesos.

¡Pero eso no es todo! En algunos ciclos de Nuevo Juego + el mundo puede invertirse horizontalmente, las ubicaciones de los objetos cambian al azar e incluso podemos descubrir que no hay casi entradas al Laborabajo.

Esta es la lista de qué cambia en cada nueva partida de Nuevo Juego+ en Mina the Hollower.

Nuevo Juego +

Nivel máximo: 15

Más Huesos obtenidos

Los enemigos y obstáculos hacen más daño

Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +2

Nivel máximo: 19

No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida

El mundo está invertido horizontalmente

Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +

Los enemigos y obstáculos hacen más daño

Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +3

Nivel máximo: 23

No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida

La ubicación de los objetos cambia al azar

Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +2

Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño

Nuevo Juego +4

Nivel máximo: 27

El nivel de los enemigos por región cambia al azar

Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +3

Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño

más daño Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +5

Nivel máximo: 30

No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida

La ubicación de los objetos cambia al azar

La ubicación de las subarmas cambia al azar

Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +4

Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño

más daño Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +6

Nivel máximo: 33

No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida

El mundo está invertido horizontalmente

La ubicación de los objetos cambia al azar

La ubicación de las subarmas cambia al azar

El nivel de los enemigos por región cambia al azar

Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +5

Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño

más daño Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +7

Nivel máximo: 36

Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +6

Los enemigos y obstáculos hacen MUCHÍSIMO más daño

más daño Casi no hay entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +8 en adelante

Nivel máximo: 36 (+3 en cada nuevo juego hasta un máximo de 50)

Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +7 y más en cada nuevo ciclo

Los enemigos y obstáculos hacen MUCHÍSIMO más daño

Aquellos jugadores que logren superar el modo Nuevo Juego +7 de Mina the Hollower recibirán un indicados en la pantalla de selección de partida. No hay nuevos premios ni elementos a descubrir de ahí en adelante, a menos que simplemente quieran seguir disfrutando el reto.

Mina the Hollower está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Humble y GOG.