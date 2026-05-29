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Explicamos cómo cambia Mina the Hollower al juega los modos Nuevo juego +

Mina se entierra más y más. ¿Qué va a encontrar?

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Listo. Ya terminaron Mina the Hollower y fue una gran experiencia pero quieren seguir jugando. ¿Qué pueden hacer entonces? ¡Jugar de nuevo en el modo ‘Nuevo juego+’, por supuesto! Pero este modo no es como en la mayoría de juegos donde simplemente volvemos a comenzar con el equipo que teníamos al terminar y tal vez un leve aumento de dificultad. Los modos NJ+ aquí —sí, en plural— son una experiencia completamente nueva.

Contenido:

Vamos a explicarles todo eso, pero antes los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

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La primera vez que juguemos el modo Nuevo Juego + de Mina the Hollower no notaremos grandes diferencias. El nivel máximo de ataque, defensa y julios aumentará de 10 a 15, recibiremos más huesos, los enemigos harán más daño y encontraremos menos entradas al Laborabajo.

La diversión comienza cuando terminamos el juego en el modo Nuevo juego + y empezamos una partida en el modo Nuevo juego +2. Así es, igual que en Dark Souls, en este juego vamos aumentando el nivel de las nuevas partidas para que los enemigos hagan más daño y recibamos más almas… digo, huesos.

¡Pero eso no es todo! En algunos ciclos de Nuevo Juego + el mundo puede invertirse horizontalmente, las ubicaciones de los objetos cambian al azar e incluso podemos descubrir que no hay casi entradas al Laborabajo.

Esta es la lista de qué cambia en cada nueva partida de Nuevo Juego+ en Mina the Hollower.

Nuevo Juego +

  • Nivel máximo: 15
  • Más Huesos obtenidos
  • Los enemigos y obstáculos hacen más daño
  • Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +2

  • Nivel máximo: 19
  • No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida
  • El mundo está invertido horizontalmente
  • Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +
  • Los enemigos y obstáculos hacen más daño
  • Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +3

  • Nivel máximo: 23
  • No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida
  • La ubicación de los objetos cambia al azar
  • Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +2
  • Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño

Nuevo Juego +4

  • Nivel máximo: 27
  • El nivel de los enemigos por región cambia al azar
  • Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +3
  • Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño
  • Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +5

  • Nivel máximo: 30
  • No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida
  • La ubicación de los objetos cambia al azar
  • La ubicación de las subarmas cambia al azar
  • Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +4
  • Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño
  • Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +6

  • Nivel máximo: 33
  • No podemos usar los objetos obtenidos en la anterior partida
  • El mundo está invertido horizontalmente
  • La ubicación de los objetos cambia al azar
  • La ubicación de las subarmas cambia al azar
  • El nivel de los enemigos por región cambia al azar
  • Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +5
  • Los enemigos y obstáculos hacen MUCHO más daño
  • Hay menos entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +7

  • Nivel máximo: 36
  • Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +6
  • Los enemigos y obstáculos hacen MUCHÍSIMO más daño
  • Casi no hay entradas al Laborabajo

Nuevo Juego +8 en adelante

  • Nivel máximo: 36 (+3 en cada nuevo juego hasta un máximo de 50)
  • Más Huesos obtenidos que en Nuevo Juego +7 y más en cada nuevo ciclo
  • Los enemigos y obstáculos hacen MUCHÍSIMO más daño

Aquellos jugadores que logren superar el modo Nuevo Juego +7 de Mina the Hollower recibirán un indicados en la pantalla de selección de partida. No hay nuevos premios ni elementos a descubrir de ahí en adelante, a menos que simplemente quieran seguir disfrutando el reto.

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Mina the Hollower está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Humble y GOG.

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