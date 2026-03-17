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Alex ya está disponible en Street Fighter 6 y te explicamos por qué algunos fanáticos no están muy contentos con su historia

Controversia en Street Fighter 6: el final de Alex en el modo Arcade genera rechazo por cambios drásticos en su relación familiar.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La reciente incorporación de Alex al plantel de Street Fighter 6, acompañada de un parche de equilibrio general, ha generado un debate intenso dentro de la comunidad de jugadores. Ya que, por un lado están aquellos que se decepcionados porque los cambios del reciente parche no han sido lo suficientemente robustos. Mientras que otro sector de jugadores critican fuertemente la historia de Alex en Street Fighter 6.

¿Cuál es el motivo que ha generado la polémica que con historia de Alex en Street Fighter 6?

La polémica con la historia de Alex inicia a raíz de los eventos narrados en el final de su modo Arcade de Street Fighter 6. Ya que al final de la historia se revela que Alex y Patricia tienen una relación y están esperando a una hija. Esto se aleja del lazo fraternal establecido previamente. Históricamente, la motivación de Alex en Street Fighter 3 se centraba en vengar a Tom. Este fue un veterano de guerra y amigo cercano de Alex que fue gravemente herido por Gill. Debido a la temprana muerte de los padres de Alex, Tom asumió el rol de figura paterna y mentor. Esta relación llevó a que los seguidores de la franquicia considerarán a Patricia, la hija de Tom, como una hermana adoptiva del protagonista de la serie de juegos de Street Fighter III.

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Este vínculo de «hermandad» fue reforzado durante años por medios derivados, como los cómics de UDON. Adicionalmente, los diálogos en el modo World Tour de SF 6 Alex se refiere explícitamente a Tom como su padre. Incluso se ha establecido que Tom es primo de la madre de Alex. Esto conformaría un parentesco consanguíneo en segundo o tercer grado entre Alex y Patricia. Es así que esta es la razón, por la cual una parte de los fanáticos de Street Fighter 6 critican que Capcom haya decidido ignorar años de lore (donde se les presentaba como familia protectora) para introducir este vínculo.

Esta polémica se suma a una similar en Resident Evil Requiem, si otro juego de Capcom, donde algunos fanáticos sugieren que hay una relación entre Leon y Sherry. Estos son otros personajes, que al igual que Alex y Patricia su lazo es fraternal, a pesar de no ser hermanos biológicos.

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Vía: Eventhubs

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