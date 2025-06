Explicamos la historia de Fortnite Capítulo 6: la academia de superhéroes contra Daigo, el demonio fabricante de máscaras

Aunque la mayor parte del tiempo no parece que la tenga y muchos argumentan que definitivamente no la necesita, Fortnite Batalla Campal tiene historia y ha venido desarrollándose ininterrumpidamente desde sus primeras temporadas en 2018. Nosotros hicimos un resumen de esta hasta mediados del capítulo 3, pero luego nos perdimos entre sus múltiples villanos y cambios de realidad. Es hora de retomar las cosas. Con la llegada de Supermán, la Academia de Superhéroes y el Fabricante de Máscaras, muchos jugadores han estado expresando curiosidad hacia la trama, así que es hora de que expliquemos cuál es la historia de Fortnite Capítulo 6 Temporada 3.

Antes de continuar, tenemos que recordar lo básico.

Qué era el Punto Cero y qué pasó con él

La isla en la que se desarrollaban las partidas de Batalla Campal de Fortnite se encontraba en un punto cósmico conocido como la Realidad Cero. Esta realidad es el universo primario de la que emergió el multiverso al comienzo de los tiempos. En su centro se encontraba el Punto Cero, una especie de ‘corazón’ de todas las realidades que poseía el poder de la misma creación.

Tras la destrucción de la Isla al final del Capítulo 3, el Punto Cero se volvió inestable y eventualmente se rompió en fragmentos. Tras derrotar a Doctor Doom al final del Capítulo 5, Hope, Jones y varios héroes detectaron la presencia de uno de los fragmentos del Punto Cero. Viajaron a una burbuja de la Realidad 783 en la que se encontraba una isla llamada Oninoshima, donde supuestamente había aparecido el fragmento.

La historia de Oninoshima

Oninoshima, que traducida al español sería algo como «Isla de los demonios» es una versión alterna de Japón. Hace años, un gremio de fabricantes de máscaras creó unas máscaras demasiado poderosas que llevaron a una guerra. A su final, las máscaras fueron prohibidas y la magia fue eliminada de la realidad.

La llegada del Fragmento del Punto Zero a Oninoshima causó que se abrieran Portales de Dragón entre la Isla y el Reino espiritual, restaurando la magia en la isla, devolviendo el poder a las máscaras y causando una invasión de demonios, incluyendo seres tan poderosos como Shogun X y Rosa Nocturna, que estaban siendo controlados por una poderosa fuerza del Reino espiritual.

Daigo, Jade y Kendo —un trío de hermanos descendientes de los Fabricantes de Máscaras— comenzaron a luchar contra la invasión de demonios. Daigo creó una máscara para proteger a su hermana, pero esta causó que cruzara al Reino Espiritual y se quedara atrapada allí.

Desesperado por rescatar a su hermana, Daigo comenzó a experimentar nuevamente con el poder de las máscaras y eventualmente fue capaz de traer a su hermana de regreso, derrotando a Shogun X en el intento y liberando temporalmente a la isla del poder del Reino Espiritual.

Tras la confrontación se descubrió también que el Fragmento del Punto Cero no está exactamente en Oninoshima, sino en su reverso en el Reino Espiritual.

Los criminales y la fiebre del Oro

Al traer a Jade de regreso, Daigo arrastró desde otra realidad una montaña de oro, lo que atrajo la atención del Baron Fletcher Kane. Este poderoso criminal se apoderó de la región oeste de Oninoshima y comenzó un reino tiránico, cobrando impuestos exagerados a sus habitantes y controlando el comercio.

Al mismo tiempo, Midas llegó a la isla desde su propia realidad, persiguiendo los rumores de la montaña de oro y el Fragmento del Punto Zero. Conociendo bien a Fletcher —pues fueron compañeros de fechorías en el pasado— formó un equipo dedicado a robarle toda su fortuna. Mientras tanto, el Barón hace un pacto con Daigo para que le cree máscaras de poder a cambio de mucho oro.

Las máscaras no son suficientes para que Fletcher pudiera detener a Midas y sus secuaces, pero el oro que ganó Daigo fue suficiente para usar la técnica de kintsugi y reparar una máscara que le dará el poder suficiente para restaurar uno de los Portales Dragón destruidos y cruzar al Reino Espiritual como había hecho su hermana antes.

Daigo regresa del Reino Espiritual completamente convertido en un demonio.

Mientras todo esto pasaba, El Imperio Galáctico de Palpatine descubrió la burbuja de realidad en la que se encuentra la isla y movilizó sus tropas para invadirla y eventualmente destruirla con objetivo desconocido.

Academia de superhéroes en Fortnite

La explosión causada por la explosión de la Estrella de la Muerte liberó más poder del Reino Espiritual, permitiendo que algunos habitantes de la isla adquirieran superpoderes y atrayendo nuevos ‘loopers’ (personajes de otros universos que se quedan atrapados en el ciclo de la isla).

En preparación para enfrentar a Daigo, ahora convertido en el Demonio fabricante de máscaras, Jones y Hope fundan la Academia Supernova para entrenar a los jóvenes nuevos superhéroes. Contratan a otros personajes —incluyendo Supermán, Robin y Rosa Nocturna— como profesores y empiezan a preparar la defensa de la isla.

Pero hay un secreto que no ha sido revelado. La Academia Supernova está siendo financiada por alguien que no quiere revelar su rostro y que algunos personajes dicen que no es de confiar. Aunque hay quienes creen que se puede tratar de Fletcher Kane en un intento por vengarse de Daigo, otros dicen que podría ser nadie más y nadie menos que Lex Luthor.

Por su parte, Daigo contrató a la mercenaria Kor para servir como su teniente y le otorgó parte de su poder demoniaco, convirtiéndola en una fuerte rival.

La temporada 3 de Fortnite Capítulo 6 acaba de comenzar, así que no sabemos aún cómo evolucionará la historia ni cómo terminará la saga de Daigo y los demonios del Reino Espiritual. Si les parece interesante, háganoslo saber y nos aseguraremos de mantenerlos actualizados.