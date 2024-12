Expresidente de Sony Interactive Entertainment America apoya el desarrollo de juegos más cortos y económicos

Shawn Layden es un conocido exejecutivo de PlayStation, que fungió como presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment America y ahora se desempeña como asesor estratégico en Tencent games. A Layden y a muchos de nosotros adultos con responsabilidades y trabajos –incluso si se trata de escribir sobre videojuegos–, nos hace falta tiempo para disfrutar de este sano entretenimiento. De acuerdo con Layden, los desarrolladores deberían reducir los extensos tiempos que exigen algunos juegos, tanto para reducir costos como la falta de tiempo de los jugadores.

Durante su conversación con Eurogamer, Layden señaló que hacer algunos de estos juegos ya no es adecuado. Si bien estuvo asociado por última vez con la empresa durante la era de PlayStation 4, el exejecutivo señaló que cada generación de consolas vio el doble de recursos necesarios para desarrollar un juego. Como resultado, estamos viendo nuevos juegos de primer nivel que cuestan varios cientos de millones de dólares.

«Necesitamos abordar dos o tres cosas específicamente. Una de ellas es el costo explosivo del desarrollo de juegos. Lo que cuesta 1 millón de dólares en PS1, luego cuesta dos, luego cuatro, luego 16. La cifra aumenta exponencialmente. En la generación de PS4, que fue la última con la que estuve asociado, el desarrollo de juegos costaba 150 millones si querías ser el mejor, y eso antes del marketing. Así que, según esos cálculos, los juegos de PS5 deberían llegar a costar entre 300 y 400 millones de dólares, y eso es sencillamente insostenible», declaró Shawn Layden.

«Ni siquiera he abierto Red Dead Redemption 2, porque no tengo 90 horas», afirma Layden.

Lo que lo empeora es que no solo es una cantidad enorme para invertir en un juego, sino que es un proyecto típico en el que los desarrolladores se esfuerzan por ofrecer a los jugadores incontables horas de juego. Esa era la métrica que usaban los desarrolladores en el pasado, como señaló Layden, que alguna vez fue un argumento de venta. Pero eso fue en una época en la que el jugador promedio tenía entre 18 y 23 años. Ahora que tenemos jugadores de entre 20, 30 y más años, los desarrolladores deben repensar su estrategia.

El ex ejecutivo continuó diciendo que a esta edad, la gente tiene menos tiempo para jugar. Como resultado, hay más jugadores que nunca llegan al nivel final de un juego. En ese caso, todos los recursos gastados para desarrollar este juego podrían considerarse un desperdicio. Como resultado, Layden sugiere que los desarrolladores gasten menos en el desarrollo del juego, reduciendo el tiempo que lleva terminar la campaña.

«He hecho un montón de juegos que duraron 80, 90 horas, así que seré el primero en decir que no siempre fueron horas de calidad al 100 por ciento. Hubo muchos momentos en los que realmente sentí ‘¿Estoy corriendo por el mismo campo otra vez?’ Me gustaría ver un mundo en el que puedas volver a jugar de 18 a 23 horas, pero con una jugabilidad tan atractiva que no quieras soltar el control», concluyó Layden.