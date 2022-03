‘Spin-off’ de F-Zero fue completado y posteriormente cancelado

A mediados de los noventa existió una consola de Nintendo que muchos prefieren olvidar antes de mencionar. Virtual Boy fue la promesa de 3D que seguía los pasos del Famicom 3D System, pero con un rojo monocromático y dolores de cabeza. Su hardware fue un fallo comercial y la jugabilidad impráctica. Esta requería mantener la cabeza en la consola, mientras se posaba sobre una superficie ojalá a la altura. De Virtual Boy salieron pocos buenos juegos como Virtual Boy Wario Land y se desarrolló un hasta ahora poco conocido F-Zero.

Se trataba de un ‘spin-off’ bautizado en un principio como ‘G-Zero’ y renombrado como Zero Racers para evitar confusiones. Un antiguo empleado de Nintendo of America, Jim Wornell, confirmó que el juego de F-Zero no solo estuvo en desarrollo para Virtual Boy, sino que fue completado. El mismo Wornell se encargaba de los materiales de mercadeo, cajas y manuales de los juegos. Zero Racers pasó por todos estos procesos y estuvo a punto de salir en otoño de 1996, pero nunca apareció.

«Como productor asociado, escribía los textos, manuales y empaques. Tomaba las capturas de pantalla, supervisaba el proceso de depuración y demás. Todo lo que tenía que ver con el lanzamiento de un juego en Norteamérica era mi responsabilidad. ‘G-Zero’, después conocido como Zero Racers, estaba en mi lista de proyectos. Hicimos todo. Completamos el manual, el empaque y la etiqueta para el juego. Recibió muchas revisiones, tuvo clasificación de la ESRB. Fue completado.» Jim Wornell, exempleado de Nintendo of America.

Incluso la revista oficial Nintendo Power presentó un previo de Zero Racers en agosto de 1996. Su jugabilidad era de naves en visión de túnel y diferente a lo visto en SNES. Oficialmente sería el segundo juego de la franquicia, dos años atrás de F-Zero X en Nintendo 64. El ‘spin-off’ para Virtual Boy sería a su vez el debut de Jody Summer y James McCloud, personajes introducidos en el título de Nintendo 64.

El estado actual de la franquicia F-Zero es más bien desconcertante. Su último juego, F-Zero Climax, es del lejano 2004 para Game Boy Advance y ni siquiera salió oficialmente de Japón. Takaya Imamura, director de arte y diseñador de personajes para F-Zero y Star Fox, dejó Nintendo y afirmó que, si bien le gustaría ver un nuevo juego, entiende que es difícil si no lo presentan de una forma innovadora.

En esa misma sincronía está Shigeru Miyamoto, quien no piensa que la serie haya evolucionado lo suficiente. Esto a pesar de contar con uno de los juegos más veloces, retadores y frenéticos de Nintendo, F-Zero GX / AX. Suponemos que hemos de conformarnos con Captain Falcon en Smash y los cameos de Mario Kart, la máquina de hacer dinero.

Fuente: Did You Know Gaming

Vía: VGC