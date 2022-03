F-Zero X es el juego de marzo en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Uno de los títulos de carreras más veloces de los noventa y con una excelente secuela en GameCube es F-Zero X. Nintendo EAD se fajó un salto de la franquicia al 3D en Nintendo 64 que rockeaba por todos lados. Banda sonora épica, velocidad endiablada y pilotos únicos en vehículos futuristas, que debían expulsar a sus rivales de cualquier forma. Esto es F-Zero X.

F-Zero X arriba a Nintendo Switch Online el 11 de marzo con multijugador en línea y solo necesitas la suscripción adicional al Expansion Pack. Gracias a este puedes disfrutar gratis de los juegos de Nintendo 64 / Sega Genesis, la expansión Happy Home Paradise de Animal Crossing: New Horizons y pronto la expansión de Mario Kart 8 Deluxe, el Pase de pistas extras.

Debido al congelado legado de la saga F-Zero, de la que recientemente conocimos que tuvo un cancelado ‘spin-off’ para Virtual Boy, el juego de Nintendo 64 es una pieza histórica importante. El juego tuvo una expansión en su tiempo para el exclusivo japonés 64DD (Disk Drive). Lamentablemente no la veremos en Switch, pero hubiese sido un gran detalle.

En la ya tradición de lanzamientos mensuales de Nintendo Switch Online, hemos visto Paper Mario (diciembre), Banjo-Kazooie (enero) y The Legend of Zelda: Majora’s Mask (febrero). Tras el anuncio de F-Zero X en Switch, los siguientes meses veremos repartidos entre los confirmados a Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf y Pokémon Snap.

Fuente: Nintendo of America Twitter