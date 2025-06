Faaast Penguin: así es la colaboración con Fatal Fury: City of the Wolves

A principios de junio, SNK actualizó Fatal Fury: City of the Wolves con una serie de ajustes de balance menores a un grupo selecto de personajes. Ahora la noticia no proviene necesariamente de SNK, pero definidamente le puede competer a los fanáticos de la franquicia Fatal Fury. Ya que, Historia Inc. ha revelado que su juego Faaast Penguin tendrá un evento en colaboración con Fatal Fury: City of the Wolves, el cual agregará contenido cosmético basado en el juego de SNK.

¿Cuál es la vigencia del evento de Fatal Fury: City of the Wolves en Faaast Penguin?

Desde el 11 de junio y hasta el 2 de julio de 2025, estará activa la colaboración entre Faaast Penguin y Fatal Fury: City of the Wolves. Durante este periodo, los jugadores podrán obtener sin ningún costo una apariencia o skin de Rock Howard, una placa de Rock y el objeto consumible con la apariencia del «K.O.».

Los demás objetos —de la colección de 31— de Fatal Fury: City of the Wolves presentes durante el evento de Faaast Penguin están basados en algunos movimientos y apariencias de Terry Bogard, Mai Shiranui, Hotaru Futaba y Hokutumaru.

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

Primera imagen oficial de la pantalla de selección de selección de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $182.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Fuente: página oficial de Faaast Penguin