Gracias a los mineros de datos sabemos que se acerca una serie de divertidas colaboraciones. Una nueva filtración reveló que Fall Guys recibirá disfraces y cosméticos basados en luchadores de la WWE, personajes de Fatal Fury/KOF, el juego indie Death’s Door y más trajes basados en series que ya han tenido colaboraciones previas como Godzilla, Sonic y Cuphead.

Vamos a dar una mirada a todos esos cosméticos. Las siguientes imágenes fueron compartidas en Twitter por la cuenta FGLeaksAndInfo.

Comencemos por los disfraces de Fatal Fury/KOF, pues aquí pueden cumplir sus sueño de ver versiones ‘frijolizadas’ de nuestros queridos personajes Terry Bogard y Mai Shiranui en Fall Guys.





Este es el disfraz del cuervo protagonista o ‘Reaper’ de Death’s Door. Si no lo conocen, aquí pueden leer nuestras impresiones de ese genial juego indie.

A continuación pueden ver cómo lucen los luchadores de la WWE Xavier Woods, Asuka y El Enterrador (Undertaker) convertidos en disfraces de Fall Guys.

La colaboración con Godzilla, que también nos dio el genial disfraz de Mechagodzilla que actualmente se encuentra en el pase de batalla, continuará con Mothra y King Gidorah. Nos encanta el detalles de las demás cabezas.

Otra colaboración que sigue adelante es la de Sonic, que nos otorgará disfraces de Super Sonic, Tails, Robotnik y una nueva prueba de aros llamada Bean Hill Zone para Fall Guys.

Y para terminar, la parte que faltaba de la colaboración entre Fall Guys y Cuphead: el disfraz de la Señorita Cáliz de The Delicious Last Course. Pueden leer nuestras impresiones de este aquí.

Todavía no sabemos cuándo llegaran los disfraces y cosméticos de las colaboraciones vistas en esta filtración de Fall Guys ni cuántos alubiones podrían costar. Este juego está realizando colaboraciones muy rápido, así que no sería raro que viéramos pasar todas por la tienda durante el próximo par de meses.

Fuente: cuenta de FGLeaksAndInfo en Twitter