Tal como revelamos gracias a la filtración de hace unas semanas, Terry Bogard y Mai Shiranui —icónicos luchadores de las sagas de juegos de peleas Fatal Fury y KOF— se convirtieron en frijolitos de Fall Guys y ya podemos encontrar sus disfraces en la tienda.

Pueden ver cómo lucen en el divertido video incluido en el siguiente tweet de la cuenta oficial del juego:

Cuando dije que iba a luchar por la corona, no lo dije literalmente.



Voy a llevar el traje de Terry, pero por favor no luchen conmigo, soy amable.



Cuando dije que iba a luchar por la corona, no lo dije literalmente.

Voy a llevar el traje de Terry, pero por favor no luchen conmigo, soy amable.

¡¡¡Terry y Mai ya están en la tienda!!!

Cómo conseguir los disfraces de Terry Bogard y Mai Shiranui, de Fatal Fury y KOF, en Fall Guys

La única forma de conseguir estos disfraces y sus cosméticos es pagando por ellos con alubinones. Si no saben cómo obtener esta moneda, les recomendamos seguir este enlace.

Estos son los precios de cada disfraz. Recuerden que solo estarán disponibles en la tienda hasta el lunes 8 de agosto de 2022. Probablemente vuelvan a aparecer más adelante, pero no sabemos cuándo.

Mai Shiranui : 800 alubiones

: 800 alubiones Terry Bogard : 800 alubiones

: 800 alubiones Lote Terry-fico: 1600 alubiones – incluye disfraz completo de Terry Bogard, disfraz completo de Terry Bogard, gesto ‘burla de Terry’ y placa identificativa ‘abanico de Mai’.

También es posible comprar por separado las partes inferior y superior de cada disfraz, pero saldría mucho más caro de esta forma.

Gracias a la filtración sabemos que muy pronto llegarán a Fall Guys disfraces de Super Sonic, Tails y Dr. Robotnik, de Sonic the Hedgehog 2, y la Señorita Cáliz de Cuphead: The Delicious Last Course.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter