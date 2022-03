Fall Guys: cómo conseguir el disfraz de Astro Bot en el desafío Dulces Ladronzuelos

El divertido juego de Mediatonic no es ajeno a las colaboraciones con PlayStation. Ya hemos podido disfrazar a nuestros frijolitos de personajes como Aloy, de Horizon; Sackboy, de Little Big Planet; Ratchet; su compañero Clank; y hasta Jin Sakai, de Ghost of Tsushima. Por eso no nos extraña que Astro Bot, considerado como la nueva mascota de PlayStation, también se convierta en un disfraz de Fall Guys que podremos conseguir en el desafío Dulces Ladronzuelos.

El disfraz de Astro Bot luce genial adaptado al mundo de Fall Guys: Ultimate Knockout. Pueden verlo en acción en el siguiente video:

¿Cómo obtener el disfraz de Astro Bot y sus recompensas cosméticas en Fall Guys?

Tenemos que ganar dulces en el Desafío Dulces Ladronzuelos, participando en el show especial que llega al juego junto al evento. Completar las misiones nos recompensará con dulces. Cuando tengamos ciertas cantidades, podremos reclamar una recompensa.

Las recompensas son las siguientes:

Patrón Astro Bot : 100 dulces

: 100 dulces Placa Astro Bot : 200 dulces

: 200 dulces Disfraz Astro Bot (inferior) : 400 dulces

: 400 dulces Título Astro : 600 dulces

: 600 dulces Disfraz Astro Bot (inferior) : 800 dulces

: 800 dulces Gesto Astro: 1000 dulces

Las misiones que debemos cumplir para ganar dulces son las siguientes. Cada una nos dará 100 dulces al ser completada:

Juega el show Dulces Ladronzuelos como Ladrón

Juega el show Dulces Ladronzuelos como Guardian

Carga un dulce por 30 segundos en el show Dulces Ladronzuelos

Carga un dulce por 150 segundos en el show Dulces Ladronzuelos

Como Guardian, agarra X Ladrones en el show Dulces Ladronzuelos

Como Guardian, agarra Y Ladrones en el show Dulces Ladronzuelos

Gana el show Dulces Ladronzuelos como Ladrón

Gana el show Dulces Ladronzuelos como Guardian

Esta lista se encuentra incompleta y será actualizada cuando tengamos más información oficial. También es posible que hayan cambios cuando llegue el Desafío al juego.

¿Cuál es la fecha del Desafío Dulces Ladronzuelos en Fall Guys?

Podremos participar en este evento y tratar de conseguir todas sus recompensas entre el martes 8 y el domingo 13 de marzo de 2022.

Fuente: canal oficial del juego en YouTube