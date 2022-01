Aunque apreciamos las colaboraciones que este divertido título suele tener con otros videojuegos y franquicias, las mejores apariencias suelen ser originales. Como ejemplo tenemos el gracioso disfraz de Larguirucho (Long Guy), que ya podemos encontrar en la tienda de Fall Guys: Ultimate Knockout.

¿Hasta cuándo estará disponible el disfraz?

Tenemos posibilidades de adquirirlo hasta el miércoles 19 de enero de 2022. En realidad, de acuerdo a nuestros cálculos, estará disponible hasta las 3:00 a.m. (hora de Colombia) del jueves 20. De todos modos, es mejor que no se dejen coger de la tarde si lo quieren

¿Cuánto cuesta el disfraz de Larguirucho en Fall Guys: Ultimate Knockout?

Como la mayoría de disfraces del juego, no hay que pagar dinero real, sino que tenemos que usar las Coronas que ganamos jugando. Pero, a diferencia de otras ‘skins’, esta será mucho más barata y solo nos costará 2 Coronas comprar las dos partes de la apariencia, en lugar de las 10 usuales.

Disfraz Larguirucho (Long Guy) – Parte inferior: 1 Corona.

Disfraz Larguirucho (Long Guy) – Parte superior: 1 Corona.

Es divertido ver este disfraz en acción. No se preocupen por su altura, pues tiene el mismo ‘hitbox’ de los demás personajes así que no está en desventaja. El verdadero problema es que no podemos cambiar sus colores, patrón ni su rostro.

Recuerden que todavía está activo el evento Propósito de alubia nueva.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter