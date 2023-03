Los jugadores de este divertido título están algo frustrados por la falta de nuevo contenido en el juego, pero la larga espera valdrá la pena y no lo decimos solo por la llegada del modo creativo. Gracias a una nueva filtración nos enteramos que en la temporada 4 de Fall Guys podremos conseguir un disfraz o ‘skin’ de uno de los más grandes íconos del ‘manga’ y ‘anime’: Doraemon el gato cósmico.

Esta noticia nos llegó gracias a la ya conocida cuenta de Twitter FGLeaksAndInfo en Twitter. Recientemente compartió una imagen promocional en la que podemos ver a uno de los frijolitos vistiendo el atuendo del gato sin orejas creado por Fujiko F. Fujio. Pueden verla a continuación.

¿Es un disfraz con un disfraz de piloto?

Al momento de realizar esta nota no sabemos si el disfraz o ‘skin’ de Doraemon piloto será parte del pase de la temporada 4 de Fall Guys, si se pondrá a la venta en la tienda o si lo podremos conseguir gratis completando un desafío. También es posible que hayan otros disfraces inspirados en la misma serie.

Aunque Mediatonic no ha dado una fecha oficial para el comienzo de la temporada 4, todo parece indicar que podría ser el martes 4 de abril de 2023. Les informaremos tan pronto confirmen esta fecha o revelen la real.

Si en lugar de controlar al gato cósmico en la Cúpula del tropiezo prefieren usarlo para cuidar una granja, los invitamos a leer nuestra reseña de Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom.

Fuente: cuenta de Twitter FGLeaksAndInfo en Twitter