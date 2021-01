Antes de que comenzara la divertida temporada 3 de Fall Guys: Ultimate Knockout, la cuenta oficial de Twitter del juego estaba dando pequeñas pistas de lo que podíamos esperar, incluyendo lo que claramente sería una colaboración con Doom.

Pasó más de un mes, pero finalmente pudimos dar una mirada a cómo será este curioso ‘crossover’. Devolver Digital, distribuidores del juego, han publicado un divertido tráiler en el que vemos a los ‘Fall Guys’ vistiendo tres trajes basados en personajes de Doom. Uno de ellos es, claramente, el protagonista mejor conocido como Doomguy. Los otros dos son un Cyberdemon (o un Tyrant, su versión mejorada en Doom Eternal) y un Cacodemon.

El tráiler también parece desarrollarse en una versión «infernal» de una ronda de Fall Guys: Ultimate Knockout. ¿Será que vamos a tener nuevos juegos además de los trajes? Sería divertido, pero es poco probable.

Ya sabemos que los trajes de Doom para Fall Guys: Ultimate Knockout llegarán al juego el 12 de enero de 2021 y estarán disponibles solo por tiempo limitado. Lo que no sabemos es cuánto costarán. Por si acaso, es buena idea ir acumulando coronas para comprarlos.

Ya saben, queridos frijolitos: «Rip and tear, until is done».

Fuente: canal oficial de Devolver Digital en YouTube