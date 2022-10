Fall Guys: filtran disfraces de Ryu, Cammy y Akuma, de Street Fighter

Las oficinas de Mediatonic de verdad necesitan un plomero porque las filtraciones simplemente no paran. La nueva filtración de disfraces de Fall Guys reveló paquetes que incluyen disfraces de personajes como Ryu, Cammy y Akuma, de la popular serie de juegos de pelea de Capcom Street Fighter.

Igual que las recientes filtraciones de disfraces de Bob Esponja, Cazafantasmas, Gears of War, Ultraman y Skyrim, esta revelación es obra de los mineros de datos BeanBot, FGPancake y KrxnkyFG . Podemos ver cómo lucen a continuación.

La filtración parece sugerir que el disfraz de Ryu estará disponible en la tienda en un paquete junto al gesto ‘Hadoken’, una placa identificativa y un apodo. Los disfraces de Cammy y Akuma estará juntos en otro paquete con dos placas identificativas y dos apodos.

Lo realmente extraño es que no se reveló un disfraz de Chun-Li, uno de los personajes más icónicos de la saga. No sabemos si es que simplemente no fue parte de la filtración, si llegará más adelante o si simplemente es una extraña omisión.

A la fecha de realización de esta nota, Mediatonic no ha revelado oficialmente cuándo saldrán los disfraces de Ryu, Cammy y Akuma de Street Fighter en Fall Guys de la filtración. Tampoco cuál sería su fecha de lanzamiento.

Fuente: mineros de datos BeanBot, FGPancake y KrxnkyFG