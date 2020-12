Siguen llegando los trajes ganadores de la «batalla de las marcas». Este fue el concurso que hizo Fall Guys: Ultimate Knockout para poner trajes promocionales de algunas marcas en su juego, beneficiando a la organización de caridad Special Effect. Como seguramente recordarán, los ganadores fueron Ninja, Mr. Beast, G2 Esports y AimLab, quienes se unieron para donar un millón de dólares.

Ya vimos el traje de Ninja hace unas semanas y el traje de Mr. Beast ya pasó por la tienda. Pronto le llegará el turno a G2 Esports, que reveló mediante su cuenta oficial de Twitter cómo luce su traje en Fall Guys: Ultimate Knockout.

Tal como se esperaba, el traje de G2 Esports en Fall Guys está inspirado en su logo, el cual tiene la forma de un casco samurái, y también lleva el reconocido ojo rojo. Todavía no sabemos cuántas coronas costará, pero sí el día en que podremos conseguirlo. Aparecerá en la tienda del juego el 2 de enero de 2021.

Para quienes no lo sepan, G2 Esports es una de las organizaciones de esports más populares del mundo. Sus equipos participan en los torneos más importantes de League of Legends, Valorant, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Rocket League y Rainbow Six Siege.

Ahora solo falta ver cómo será el traje de Fall Guys de AimLabs. A este ritmo, probablemente lo veamos a mediados de enero.

Fuente: cuenta oficial de G2 Esports en Twitter