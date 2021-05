¡El juego cruzado (crossplay) entre PC y PS4 llega a Fall Guys!

La temporada 4.5 de Fall Guys: Ultimate Knockout, jocosamente apodada ‘Dave’ en redes sociales, ya tiene fecha de llegada y trae nuevas rondas, variaciones y una sorpresa que no esperábamos todavía: ¡el juego cruzado entre PC y PS4!

El juego cruzado (‘crossplay’) ha sido una de las características más solicitadas por los jugadores de Fall Guys desde que el juego fue lanzado en agosto de 2020 para PS4 y PC. Cuando la temporada 4.5 llegue al juego, vamos a poder jugar con otras personas sin importar cuál de las dos plataformas usen. Los chats multiplataforma no están disponibles todavía, pero sí agregaron una nueva función para reportar tramposos (no, los ‘agarradores’ no son tramposos).

Esto fue revelado mediante la cuenta oficial en Twitter. Por cierto, ahora contamos con una cuenta oficial en español del juego. Esta también reveló cuáles serán las dos nuevas rondas que serán agregadas a Fall Guys: Ultimate Knockout:

El Rascafangos: un nuevo circuito inspirado en Lava Escaladora.

Machacabotones: enfrentamientos en un duelos 1v1.

Además, tendremos un total de 55 nuevas variaciones para 12 rondas ya existentes.

¿Cuándo va a llegar la temporada 4.5 (Dave) a Fall Guys: Ultimate Knockout?

Podremos disfrutar del juego cruzado, las nuevas rondas y variaciones cuando la temporada 4.5 llegue a Fall Guys el 13 de mayo de 2021.

Pueden conocer la lista de notas del parche en este hilo de Twitter. Todavía no sabemos cuándo llegarán los trajes de Tron, NieR: Automata y Bomberman, cuya existencia se filtró hace poco.

Fuente: cuenta oficial del juego en español en Twitter