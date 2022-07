Máxima agresión: el pase de temporada de Fall Guys está arruinado

Cuando esta obra de Mediatonic se lanzó originalmente en agosto de 2020, nos enamoramos de inmediato. En nuestra reseña dijimos que “era pura diversión sin importar si ganábamos o perdíamos la partida” y celebramos que, aunque tenía microtransacciones, podíamos obtener todas clase de disfraces, colores y emotes simplemente jugando a nuestro propio ritmo. Ahora que Fall Guys lleva varias semanas como juego gratis con muchos cambios a su economía, pase de temporada y recompensas, creemos que sigue siendo uno de los títulos más divertidos que hemos jugado, pero su sistema de progresión fue arruinado y ya no lo disfrutamos tanto como antes.

Como seguramente saben, este título introdujo una nueva moneda: los alubiones, la cual es equivalente a las Monedas V de Fortnite y sirve para comprar la gran mayoría de cosméticos. Hay otros que se pueden conseguir con los tradicionales Elogios, pero son muchos menos y estos han perdido relevancia. Por su parte, las Coronas ya no se pueden usar para comprar nada, pero podemos ganar recompensas por conseguir ciertos números de ellas.

Estos cambios pueden ser criticables, pero son comprensibles dentro de lo que cabe para un juego ‘free-to-play’. El problema real se encuentra en que el pase de temporada de Fall Guys, que ya no es gratis, ahora tiene una progresión muy irregular.

¿Dónde está mi fama?

Cuando Fall Guys todavía era un juego de pago, el pase de batalla era gratis y obteníamos los puntos para subir de nivel —llamados Fama— simplemente jugando. Entre más lejos llegáramos en una partida, más Fama obteníamos y recibíamos bonos por ganar medallas de oro, plata y bronce en cada ronda. También podíamos obtener Fama extra por completar misiones diarias tan sencillas como ‘saltar 30 veces’ y ‘agarrar a cinco jugadores’.

Tras la transformación en juego gratis, todavía es posible ganar Fama para subir nivel en el pase de temporada jugando cualquier modo de Fall Guys, pero la cantidad que obtenemos por cada partida es mínima. La principal forma de obtener Fama ahora es mediante el nuevo sistema de misiones diarias y semanales. Aquí empiezan los problemas.

Algunas de estas misiones son tan simples como ‘juega un show’ o ‘gana 30 rondas’, pero también piden cierta cantidad de partidas en dúos y escuadrones. Este es un sistema similar al de Fortnite, en el que podemos conseguir experiencia realizando una gran variedad de actividades. Pero este es un juego muy diferente al ‘battle royale’ de Epic Games y no permite tanta variedad en las misiones. Estas actividades se tornan rápidamente repetitivas y no aportan nada al juego.

Esto crea dos tipos de jugadores: aquellos que juegan todo el tiempo y planean sus partidas de acuerdo a las misiones que deben completar y los que juegan Fall Guys de forma casual, cuando quieren y solo de la forma que desean. En el pasado, cuando era un juego de pago, se podía completar un pase de temporada y reclamar todas sus recompensas incluso jugando ocasionalmente. Ahora es imposible lograrlo de esta forma.

El problema es que la poca Fama que conseguimos jugando ‘casualmente’ no se puede comparar con la gran cantidad que nos dan las misiones. Si queremos subir de nivel en el pase de batalla tenemos que jugar de acuerdo a lo que nos piden las misiones diarias y semanales. ¿No les interesa jugar en dúos o escuadrones? Lo sentimos mucho. Es la única forma.

Pero también hay problemas para el otro tipo de jugadores. Los más dedicados aficionados a Fall Guys no tienen muchas motivaciones para seguir jugando tras llegar al nivel 100 del pase de temporada. Antes de ser gratis, ganábamos muchos Elogios simplemente jugando partidas y había una buena cantidad de cosméticos que podíamos comprar con ellos en la tienda. Incluso si se obtuvieran Elogios de esta manera, no hay casi nada que podamos comprar con ellos. Los disfraces de calidad en la tienda solo se pueden obtener pagando con alubiones.

Otra cosa. ¿Completaron todas las misiones antes que terminara la semana? Ahora no hay recompensas notables por jugar hasta que lleguen nuevas misiones.

Claro, todavía están las Coronas y hay una larga lista de premios que podemos conseguir por acumularlas. Pero estas recompensas no llegan a un buen ritmo y en su mayoría son variaciones de colores de disfraces ya existentes.

¿Qué motivación tenemos para seguir jugando Fall Guys con la progresión de la versión gratis?

¿Jugar Fall Guys por diversión?

Como dijimos en un comienzo, Fall Guys es supremamente divertido. De hecho, las rondas agregadas esta temporada se convirtieron en unas de nuestras favoritas. En teoría, pasar un buen rato debería ser la principal razón por la que jugamos algo como esto y todas esas recompensas deberían ser algo secundario.

Debería ser así, pero no es así.

Para bien o para mal, elementos cosméticos —llámense atuendos, disfraces, apariencias o ‘skins’— se han vuelto una parte importante de la experiencia a la hora de disfrutar los llamados juegos-como-servicio, especialmente aquellos gratis como Fall Guys. Es por esto que se creó una división tan grande en la comunidad de Halo Infinite. Mientras que la mayoría está enojada por el lento ritmo al que llega nuevo contenido cosmético, los veteranos quieren que solo se enfoquen en la jugabilidad.

No importa que juguemos Fall Guys «solo por diversión», ver las pocas recompensas y baja progresión en el pase tras una partida nos desanima mucho. Otra veces completamos varias misiones en una sola sesión y de repente nos dan tantas recompensas tan rápido que no lo registramos. Conseguir nuevos disfraces y el nivel subir a un ritmo constante son parte de la satisfacción que nos da jugar un título como este. Tal vez las cosas no deberían ser así, pero es el rumbo que está siguiendo la industria de los videojuegos y nosotros nos dejamos arrastrar.

Si somos cínicos, podríamos decir que crearon a propósito este “problema” para mantenernos pegados al juego o impulsarnos a pagar por un ‘avance en niveles’ en el pase de temporada. Sí, los desarrolladores tienen que ganar dinero, pero este tipo de prácticas son predatorias y abusivas.

Preferimos creer que Mediatonic simplemente está experimentando con el balance necesario para la progresión en el juego. Recientemente filtraron que extendieron la actual temporada hasta septiembre. Una buena razón para esto puede ser dar más tiempo a los jugadores para completar el pase. Lo bueno de vivir en la época de los constantes parches para videojuegos es que en cualquier momento se puede cambiar algo que no funcione. En cualquier momento podríamos ver que se ajustaron las recompensas de Fama para que la progresión sea más satisfactoria.

Realmente deseamos que sea así. Nos gusta mucho este juego y no queremos que algo tan “tonto” como el ritmo al que recibimos cosméticos nos desanime a seguir jugando.

Máxima agresión es una columna en la que los redactores de GamerFocus se «desahogan» criticando los aspectos de ciertos videojuegos que han llegado a detestar.