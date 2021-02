Fall Guys, BattleBorn y el mito de los “juegos muertos”

Quiero contarles una anécdota. Hace algún tiempo, cuando el videojuego Fall Guys: Ultimate Knockout recibió trajes especiales inspirados en Doom, compartí la noticia en un grupo de WhatsApp en el cual hablo de videojuegos con algunos amigos. Las respuestas me sorprendieron. “¿Fall Guys no es un juego muerto?” Preguntó uno de ellos. “Todavía no, pero está agonizando”, respondió otro.

Eso no parecía correcto. Juego Fall Guys: Ultimate Knockout ocasionalmente desde que apareció en PS Plus en agosto de 2020. Incluso unas horas antes de escribir este artículo jugué unas partidas en las que no tuve dificultad alguna con el emparejamiento. Revisé Twitter y Reddit para encontrar una comunidad tan activa como siempre. La gente sigue jugando y disfrutando este título. ¿Por qué mis amigos piensan que este juego está abandonado?

¿Qué es un juego muerto?

Antes de continuar, hay que definir qué significa que un juego “esté muerto”. Este es un concepto que se aplica principalmente a los títulos enfocados al multijugador en línea y a juegos-como-servicio. Los ‘juegos muertos’ son aquellos que no cuentan con una comunidad de jugadores suficientemente grande, por lo que no es fácil unirse a una partida. También define a aquellos cuyos servidores han sido apagados, haciendo literalmente imposible unirse a modos multijugador o aprovechar sus elementos en línea.

Un buen ejemplo de esto es Battleborn. Desde su lanzamiento, este título tuvo dificultades para mantener un buen flujo de usuarios. En los últimos meses era común encontrar un promedio de menos de 10 personas jugando al mismo tiempo en Steam, lo cual dificultaba enormemente el emparejamiento. Sus creadores finalmente decidieron apagar sus servidores en enero de 2021, pero Battleborn era un juego virtualmente “muerto” desde mucho tiempo antes.

¿Fall Guys es un juego muerto o agonizante?

Volvamos a la anécdota inicial. Le pregunté a mis amigos por qué pensaban qué Fall Guys estaba muerto. Uno dijo que ya nadie hablaba de él porque había sido reemplazado por Among Us. Otro me presentó las estadísticas de Steamcharts, una página que lleva un registro de la cantidad de personas que juegan en la plataforma Steam. En ese momento, el juego tenía un promedio de 10.000 personas jugando. Es verdad que este es un número considerablemente bajo para un juego que en su lanzamiento en Steam tuvo alrededor de 170.000 jugadores. Sin embargo, ¿significa eso que está muriendo?

Tomando en cuenta que este es un juego relativamente pequeño e independiente, la cantidad de personas que se requiere para llenar una partida y sus sistemas de emparejamiento y monetización, una comunidad que permita alrededor de 10.000 personas jugando al mismo tiempo en una sola plataforma es bastante saludable.

De hecho, este número no considera la cantidad de personas que juegan Fall Guys: Ultimate Knockout en PS4 y PS5, la cual también es considerable gracias a que este fue un título que ofrecieron sin costo extra a los suscriptores de PS Plus.

Pero no es solo Fall Guys. Si buscamos, podemos encontrar declaraciones de que juegos como Overwatch, Apex Legends, Fortnite, Rainbow Six, PUBG, Roblox, DOTA 2 e incluso League of Legends están muriendo. Estos son algunos de los títulos más populares del momento y pueden tener cientos de miles de jugadores simultáneos. En este video del YouTuber Raycevick, él cuenta cómo solía disfrutar de títulos como Red Orchestra 2 y Titanfall 2 a pesar de que tenían “solo 1.000 y 2.000 jugadores” en un momento dado.

Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que un juego así está ‘muerto’ o ‘agonizando’? La respuesta se encuentra, principalmente, en la misma cultura ‘gamer’.

El mito de los ‘juegos muertos’

La obsesión con las notas de Metacritic, los números de ventas y de usuarios simultáneos —como los que vemos en Steamcharts— han hecho que veamos estos datos como si fueran escrituras sagradas, pero no sabemos interpretarlos. No son pocos los que creen que un juego independiente es un fracaso por no vender un millón de copias en su lanzamiento. Tampoco los que toman la nota de Metacritic como el único indicador de éxito de una obra. No se detienen a pensar en las métricas que dependen de elementos como el presupuesto de un título, el público al que está enfocado o su modelo de monetización.

Lo mismo pasa con el número de jugadores simultáneos. Por ejemplo, es totalmente normal que este número descienda dramáticamente durante las primeras semanas de un juego en el mercado. Todos los títulos pierden su novedad y otros comienzan a ocupar reemplazar sus titulares en la prensa. Le ocurrió hasta a Cyberpunk 2077. De hecho, las fluctuaciones de usuarios en títulos multijugador son muy comunes. Presentan picos cuando se realizan eventos o lanzan nuevos personajes, luego vuelven a descender y aparecen nuevamente quienes dicen que el juego está muriendo.

El problema es que declarar que un juego está muerto se volvió tan común en videos de YouTube, foros y redes sociales que ahora es casi un meme. Una persona que vea a su ‘streamer’ favorito declarar sin mucho fundamento que “Fortnite está muerto” porque se demoró más de lo usual en el emparejamiento, probablemente va a repetir esta idea en sus propios círculos, viralizándola.

Volvamos al caso de Fall Guys. Durante un par de semanas, impulsado por el hecho de haber sido ofrecido en PS Plus, fue el rey del mundo de los videojuegos. Pero ese reinado no duró mucho a causa del impresionante resurgimiento de Among Us, que lo reemplazó en las conversaciones diarias.

Fall Guys no se fue para ningún lado. Pasó la “fiebre” y a causa de eso perdió bastantes jugadores, pero sigue teniendo una comunidad numerosa que soporta un buen sistema de emparejamiento. Es actualizado regularmente con nuevo contenido y se apoya en la venta de DLCs y acuerdos con franquicias como Godzilla y Doom. Además, no ha desaparecido de la lista de los títulos más vendidos de Steam.

Como pueden ver, este título —igual que muchos otros que parecen haber sido olvidados por la prensa o cuya edad hace que no sean mencionados muy a menudo— sigue vivo y coleando. Fall Guys no es un juego muerto.

¡Los juegos están vivos!

Una comunidad pequeña no significa que un juego está muerto. Mientras siga manteniendo las métricas que le interesan a sus creadores —lo cual puede ser venta de unidades, ganancias en microtransacciones o que simplemente el mantenimiento de los servidores no se convierta en un gasto considerable— no están en riesgo.

Eso no significa que eso no pase. Juegos como Battleborn y Lawbreakers demuestran que a veces los juegos mueren. De hecho, es posible que los títulos más jugados del momento dejen de cumplir las expectativas de sus creadores en unos años y también pasen al olvido. Desde el punto de vista de la preservación de videojuegos, ese es un gran problema, pero ya hablamos de eso antes.

En conclusión, disfruten de sus títulos multijugador favoritos sin hacerle mucho caso a aquellos que les digan que “ese juego está muerto”, incluso si es verdad que ya no son tan populares como solían ser.