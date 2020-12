By

Uno de los más grandes éxitos de 2020 fue un pequeño juego independiente que se convirtió en todo un fenómeno. Sí, podríamos estar hablando de Among Us, pero en esta ocasión nos referimos a otro genial ‘indie’ con hombres-gomita como protagonistas. Fall Guys: Ultimate Knockout quiere desearnos feliz navidad y felices fiestas de una forma muy especial.

Para comenzar, han publicado un divertido video de acción real en el que uno de los ‘Fall Guys’ causa muchos destrozos en navidad por su obsesión por conseguir coronas y quedarse con la cola (los jugadores más ávidos sabrán a qué nos referimos con eso).

Pero eso no es todo. El final del video nos tiene una sorpresa. ¡Un regalo de navidad de parte de Fall Guys: Ultimate Knockout! En nuestro artículo sobre la temporada 3 del juego dijimos que el traje de Papá Noel no podía faltar y no nos equivocamos.

Para conseguir el traje de Papá Noel (o Santa Claus, si son internacionalistas) en Fall Guys solo tienen que jugar entre el 21 y el 25 de diciembre. Si van al menú de trajes, lo encontrarán listo para ser equipado.

Este juego ha evolucionado mucho a lo largo de los meses y estamos seguros de que nos tiene muchas sorpresas preparadas para 2021.

Fuente: canal oficial de Devolver Digital en YouTube