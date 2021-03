Ya conocíamos algunos detalles sobre la esperada temporada 4 de Fall Guys: Ultimate Knockout, pero aquí tenemos finalmente su fecha de lanzamiento y un tráiler con una curiosa referencia al popular juego independiente Among Us.

El divertido tráiler de la temporada 4 de Fall Guys: Ultimate Knockout es totalmente cinematográfico. Incluso nos cuenta una historia en la que uno de los personajes cae al pantano y se queda allí hasta el año 4041. Lo que encuentra es un mundo lleno de rayos láser, colores neón y trajes de extraterrestres. El video está adecuadamente acompañado por la canción The Video Game Champion, de Gunship, la cual tiene un estilo ‘synth’ que encaja a la perfección.

Lo más curioso de este video de Fall Guys es la forma en que termina, pues hace una clara referencia al juego Among Us. No sabemos si este es un simple guiño, tendremos una ronda inspirada en este título en la que vamos a identificar impostores o habrá un traje basado en el.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la temporada 4 de Fall Guys?

Podremos jugar las rondas del año 4041, vestir los nuevos trajes y disfrutar de todas las sorpresas de la temporada 4 a partir del 22 de marzo de 2021. Obviamente tendremos un nuevo Pase de Batalla gratuito en el que podremos desbloquear las recompensas.

Para celebrar el lanzamiento del tráiler, la cuenta oficial del juego en Twitter está rifando 50 trajes de hamburguesa. Solo hay que seguirlos, dar RT a este tweet y responder a completando la frase «#FallGuysSeason4 is…».

Fuente: canal oficial de Fall Guys en YouTube