Fall Guys: ganen el traje de perro caliente dorado en el festival ‘la banda del perrito’

Gracias a los eventos de Ratchet y Clank, Fall Guys: Ultimate Knockout encontró una nueva forma de premiarnos con trajes especiales: ¡los festivales!. En el siguiente vamos a intentar ganar uno de los esquivos trajes dorados.

El nuevo evento de Fall Guys: Ultimate Knockout se llamará ‘Festival de la banda del perrito’, se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de agosto de 2021 y el premio será el traje de perro caliente dorado.

¿Ya están listos para el evento del Perrito Dorado este fin de semana?



Como en los eventos de Ratchet y Clank, nos presentarán una serie de misiones que tenemos que cumplir para ganar puntos. Cuando lleguemos a cierta meta, podremos reclamar una de las recompensas del Festival de la banda del Perrito. Dos de estos premios serán las partes de arriba y abajo del traje de perro caliente dorado.

Se supone que las nueva misiones, que no han sido reveladas a la hora de hacer esta nota, serán bastante retadoras y complicadas. No se preocupen si no son capaces de cumplirlas, Mediatonic dijo que el traje de perro caliente dorado regresará a Fall Guys: Ultimate Knockout en otra ocasión.

Parece que estos ‘festivales’ serán eventos comunes. Ya veremos con cuáles recompensas nos sorprenderán en ellos.

