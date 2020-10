Fall Guys: Ultimate Knockout, temporada 2 – Impresiones

En nuestra reseña de Fall Guys: Ultimate Knockout, dijimos que — aunque algunos creían que su popularidad sería pasajera— confiábamos en que este juego tenía un futuro brillante por delante. Aquí llega la primera prueba de que sí será así gracias a la temporada 2 de contenido.

Así es. El pasado 8 de octubre se estrenó la temporada 2 de Fall Guys: Ultimate Knockout. Tal como había sido anunciado, esta tiene una temática medieval. Pero los cambios no son solo estéticos. Ya pasamos varios días jugando y descubrimos que hay muchas sorpresas nuevas aguardándonos en este título. Vamos a hablar de todas ellas.

Nuevas pruebas en la temporada 2

Algunos pensaron que íbamos a tener un cambio total en las rondas del juego. No fue así. Todavía podemos encontrar todos los minijuegos de los que disfrutamos en la primera temporada. Desde favoritos como La Pirindola y Hexagonía hasta las odiadas pruebas de coger la cola. Pero sí hay novedades, cuatro para ser exactos.

La primera de ellas es Fiebre Medieval, un divertido circuito en el que las hachas que se balancean, puentes levadizos y caminos giratorios con púas van a poner nuestras habilidades plataformeras a prueba. Este es, definitivamente, el plato principal de la temporada 2 y no decepciona, pues es una de las rondas mejor diseñadas de Fall Guys.

A continuación tenemos Subirse por las paredes. Este también es un circuito, pero agrega un elemento nuevo que lo convierte en algo especial: es necesario colaborar con los rivales. Para superar los muros que encontramos en la prueba, es necesario mover bloques que nos sirvan de plataformas.

Habrán jugadores que unan fuerzas para crear rutas, pero otros serán más ‘descarados’ y esperarán para aprovecharse del esfuerzo de otros. Esto hace que requiera más estrategia que otros circuitos. ¿Serás un buen chico y acomodarás los bloques aunque otros pasen por encima tuyo?

Este sistema de acomodar bloques también se usa en Leyendas del aro. Ya conocen ‘Pasar por el aro’, ¿cierto? En esa prueba teníamos que cruzar los aros para ganar puntos para el equipo. Era divertido, pero podía ser frustrante si perdíamos a causa de nuestros compañeros. Esta vez, es una prueba en solitario.

El problema es que muchos de los aros están a una altura que nos hace tener que mover bloques para alcanzarlos. ¿Y si otros se aprovechan del bloque que movemos para ‘robarnos’ el aro? Bueno, es su decisión si mejor se dedican a ‘robárselos’ a otros. Solo tienen que pasar por seis para clasificar.

El último es una prueba en equipo y una variación de ‘La caza del huevo’. El objetivo en El asedio del huevo es el mismo: llevar los huevos a nuestra base, pero el nuevo mapa —más grande y con puentes levadizos— hace que esto resulte más caótico que nunca.

Selector de Shows

En la temporada 2 de Fall Guys contamos con un ‘Selector de Shows ‘. El Show Principal es el juego tal como lo conocemos de la anterior temporada, en la que todas las pruebas están disponibles y nos puede corresponder cualquiera.

La segunda opción nos pone en una lista en la que solo nos van a tocar pruebas con un criterio definido. Inicialmente tenemos Festival de Circuitos, en el que solo vamos a encontrar ‘carreras’ para un solo jugador. Este estará disponible solo por tiempo limitado y será reemplazado eventualmente por otro ‘show’ con un criterio diferente.

¡Coronas para todos! ¡Nuevos cosméticos medievales!

Con la llegada de la segunda temporada de Fall Guys, también tenemos un nuevo ‘Pase de Batalla’ gratuito. Lo que más les alegrará saber es que este tiene más coronas que el anterior. Muchas más. Si no somos buenos ganando partidas, en la temporada anterior solo pudimos acceder a las tres coronas que habían en el pase. ¡En el pase de batalla de la temporada 2 de Fall Guys podemos encontrar 21 coronas! Estas vienen en grupos de una, dos, tres y cinco coronas, dependiendo del nivel del pase.

Tal como podíamos asumir debido a la temática de la temporada, el Pase está lleno de trajes, diseños y títulos con temática medieval, como caballeros, dragones y magos. Algunos de los trajes que se han puesto en la tienda también tienen esta temática, como el de princesa que estuvo disponible el primer día.

Cambios en la tienda

La tienda de Fall Guys sigue funcionando igual que en la temporada 2, con seis objetos que cambian cada día y otros pocos más ‘raros’ y caros que están disponible durante más tiempo.

Hemos notado que algunos de los objetos más raros, como el traje de Oliver con el que el juego rindió homenaje a su ‘community manager’, se podían comprar con Elogios, no con coronas. Eso sí, eran mucho más caros de lo habitual.

De hecho, los precios van para arriba. Puede ser una táctica para animar a los jugadores a jugar más o a que compren Elogios con microtransacciones, pero ahora es raro encontrar objetos interesantes que cuesten menos de 3.000 Elogios. Antes, 2.000 era un precio bastante común.

Otras sorpresas

Un cambio agradable se dio en la música del juego. Algunas de las melodías, incluida la de inicio del juego, cuentan con la presencia de flautas que le dan un agradable toque medieval. También nos agradó descubrir que ahora vemos a todo nuestro equipo ‘cayendo’ en la pantalla de carga.

Ya les hablamos de la inclusión de títulos, pero la verdad es que estos no aportan mucho al juego más allá de rellenar las opciones cosméticas. Más bienvenida es la opción de elegir una combinación de trajes y colores al azar, lo que puede tener resultados hilarantes.

En conclusión…

La temporada 2 es la prueba de que tendremos Fall Guys para rato. No importa que este juego haya sido ‘desplazado’ por Among Us o Genshin Impact como fenómeno de redes sociales. Sigue contando con una enorme comunidad de jugadores y unos desarrolladores dispuestos a mantenerlos entretenidos.

Es verdad que algunos esperábamos más contenido y cuatro pruebas nuevas pueden saber a poco, sobre todo porque la naturaleza azarosa del juego puede hacer que no las veamos muy a menudo. Afortunadamente, Mediatonic ya dijo que va a seguir agregando pruebas a lo largo de la temporada. La calidad de estas nuevas rondas no deja dudas de que lo que viene también puede ser excelente.

El nuevo ‘Pase de Batalla’ de Fall Guys y la cantidad de coronas que ofrece es un enorme aliciente a seguir jugando. Además, no podemos olvidar que este título simplemente es muy divertido. Esa es razón suficiente para jugar partida tras partida.

El Selector de Shows atiende a las críticas de aquellos a quienes les frustraba tener que jugar pruebas por equipos, pues en ellas no solo dependían de su habilidad individual para ganar. El selector es una opción salomónica que no molestará a nadie. Además, el hecho de que los ‘shows’ solo estén disponibles por tiempo limitado le da variedad a la experiencia.

Tristemente, el elemento que más esperábamos sigue sin aparecer y los desarrolladores no han dado pistas de que lo vayan a hacer. ¿Dónde está el modo multijugador local?

Fall Guys: Ultimate Knockout está disponible para PlayStation 4 y PC.