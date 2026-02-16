Fallece Hideki Sato, diseñador de todas las consolas de Sega

Tras conocerse sobre la partida de Shutaro Iida, en la madrugada Sega también publicó un comunicado oficial sobre el fallecimiento de Hideki Sato a sus 77 años. Sato y su equipo de investigación y desarrollo fueron responsables de la creación del ‘hardware’ de las consolas arcade y domésticas de Sega, incluidas Master System, Genesis/Mega Drive, Saturn y Dreamcast.

“Nos entristece profundamente saber del fallecimiento de Hideki Sato, quien fue presidente de Sega de 2001 a 2003. Sega desea expresar sus condolencias a su familia y amigos. Tras comenzar su carrera desarrollando máquinas recreativas, el sr. Sato fue fundamental en el desarrollo de icónicas consolas domésticas, como la SG-1000, la SC-3000, la Mega Drive/Sega Genesis, Sega Saturn y Dreamcast.

Su liderazgo ayudó a sentar las bases de Sega y sus contribuciones tuvieron un impacto significativo y duradero en toda la industria de los videojuegos. Siempre recordaremos sus contribuciones a nuestra empresa, y todos en Sega expresamos nuestras más sinceras condolencias en honor a su memoria.”

Un adiós a un visionario creador.

Sato dejó la compañía en 2008, pero su influencia sobre la misma siempre fue significativa.

En cuanto al salto de arcades a consolas, Sato comentaba: «El desarrollo de arcades era algo en lo que estábamos muy comprometidos, por lo que siempre usábamos la tecnología más avanzada. Naturalmente, nos hizo pensar: ¿qué pasaría si usáramos esa tecnología en una consola doméstica?»

Sobre Dreamcast, el lanzamiento que finalmente puso fin a la trayectoria de Sega en el mercado del ‘hardware’, Sato comentó que la clave del desarrollo fue «juego y comunicación».

«La forma definitiva de comunicación es la conexión directa con otra persona, y para ello incluimos el módem y las VMU enlazables», afirmó.

Descanse en paz Sato san.