Videojuegos

Fallece Hideki Sato, diseñador de todas las consolas de Sega

Un eje fundamental de la compañía.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Tras conocerse sobre la partida de Shutaro Iida, en la madrugada Sega también publicó un comunicado oficial sobre el fallecimiento de Hideki Sato a sus 77 años. Sato y su equipo de investigación y desarrollo fueron responsables de la creación del ‘hardware’ de las consolas arcade y domésticas de Sega, incluidas Master System, Genesis/Mega Drive, Saturn y Dreamcast.

“Nos entristece profundamente saber del fallecimiento de Hideki Sato, quien fue presidente de Sega de 2001 a 2003. Sega desea expresar sus condolencias a su familia y amigos. Tras comenzar su carrera desarrollando máquinas recreativas, el sr. Sato fue fundamental en el desarrollo de icónicas consolas domésticas, como la SG-1000, la SC-3000, la Mega Drive/Sega Genesis, Sega Saturn y Dreamcast.

- Publicidad -

Su liderazgo ayudó a sentar las bases de Sega y sus contribuciones tuvieron un impacto significativo y duradero en toda la industria de los videojuegos. Siempre recordaremos sus contribuciones a nuestra empresa, y todos en Sega expresamos nuestras más sinceras condolencias en honor a su memoria.”

Un adiós a un visionario creador.

Sato dejó la compañía en 2008, pero su influencia sobre la misma siempre fue significativa.

En cuanto al salto de arcades a consolas, Sato comentaba: «El desarrollo de arcades era algo en lo que estábamos muy comprometidos, por lo que siempre usábamos la tecnología más avanzada. Naturalmente, nos hizo pensar: ¿qué pasaría si usáramos esa tecnología en una consola doméstica?»

Sobre Dreamcast, el lanzamiento que finalmente puso fin a la trayectoria de Sega en el mercado del ‘hardware’, Sato comentó que la clave del desarrollo fue «juego y comunicación».

«La forma definitiva de comunicación es la conexión directa con otra persona, y para ello incluimos el módem y las VMU enlazables», afirmó.

Descanse en paz Sato san.

🏎

SErvice GAmes

Yakuza Kiwami 3: guía de ubicación de todas las llaves de los casilleros de Kamurocho
Yakuza Kiwami 3: guía de ubicación de todas…
Guía Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ubicación de las siete bolas doradas de Shen
Guía Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ubicación…
AiAi de Super Monkey Ball ya está disponible gratis en Sonic Racing: CrossWorlds
AiAi de Super Monkey Ball ya…
Kiwami 3 es el último juego de la línea de remakes de los primeros Yakuza
Kiwami 3 es el último juego…
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Reseña (PC)
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties…
Shutaro Iida, desarrollador de los más importantes Castlevania, falleció a los 52 años
El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s Creed Shadows es un poco decepcionante
PC Building Simulator 2 ya tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox series
CyberConnect2 anuncia que .hack//Z.E.R.O. será el juego que celebrará los 30 años de la franquicia
Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior CyberConnect2 anuncia que .hack//Z.E.R.O. será el juego que celebrará los 30 años de la franquicia
Siguiente artículo PC Building Simulator 2 ya tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox series
No hay comentarios

Lo último

Capcom Cup 12: conoce el orden de los grupos con los 48 mejores jugadores de Street Fighter 6 del mundo
Esports
Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 3 – Distrito del Ancla: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos
Videojuegos
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (Febrero 2026)
Videojuegos
Códigos activos de Hunty Zombie
Roblox Códigos de Hunty Zombie (febrero 2026)
Videojuegos