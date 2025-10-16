Videojuegos

Falleció Tomonobu Itagaki, creador de la saga Dead or Alive y el ‘reboot’ de Ninja Gaiden

Descanse en paz, maestro ninja.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Amanecemos el jueves 16 de octubre de 2025 con una noticia muy triste para la el mundo de los videojuegos. Falleció Tomonobu Itagaki, director y productor de videojuegos japonés principalmente conocido por su trabajo en las sagas Dead or Alive —de la que es considerado su creador— y las entregas en 3D de la serie Ninja Gaiden. Tenía 58 años.

La noticia llegó mediante la página personal de Itagaki en Facebook y confirmada por miembros de la industria en Japón. Allí dejó un mensaje diciendo que «causó mucho problema en su vida, pero no se arrepiente de nada y lo único que lamenta es no haber podido terminar su nuevo trabajo para sus seguidores». No se reveló la causa de su fallecimiento, pero el tono del mensaje da a entender que estaba luchando contra algún problema de salud.

Tomonobu Itagaki comenzó a trabajar en Tecmo como ingeniero a comienzos de los años 90, pero ganó popularidad en 1996 con el lanzamiento del juego de peleas Dead or Alive, que él mismo produjo y dirigió. También fue el responsable detrás del ‘reboot’ de Ninja Gaiden y sus secuelas. Su último juego fue Devil’s Third, que salió en 2015 y en 2021 anunció que había fundado un nuevo estudio llamado Itagaki Games, aunque no alcanzó a sacar su primer juego como parte de esta empresa.

Lamentamos mucho el fallecimiento de Itagaki-san. Nuestro corazón está con su familia y amigos.

