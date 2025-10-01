Videojuegos

Fallout 76 le da la bienvenida al Ghoul de la serie en la expansión Burning Springs

Hay que aprovechar la popularidad de la serie como sea.

Estamos ansiosos por empezar a ver la segunda temporada de la serie de televisión basada en esta saga de juegos posapocalípticos que llegará en diciembre de 2025. Pero parece que el ghoul (necrófago) interpretado por Walton Goggins tiene que hacer una parada antes en los Apalaches… bueno, en realidad en Ohio. Así es, el popular personaje de la serie aparecerá en la próxima expansión de Fallout 76, llamada Burning Springs.

Esto fue revelado durante una presentación especial de Bethesda ‘Behind the Vault’, en la que los desarrolladores hablaron durante casi 20 minutos de las novedades que llegarán al juego en esta actualización. Pueden verla siguiendo este enlace, pero tengan en cuenta que no tiene subtítulos en español.

Burning Springs agregará una nueva y enorme zona al sureste del mapa de Fallout 76 que representará a la Ohio rural y es allí donde encontraremos al ghoul de la serie, que con la agradable voz de Walton Goggins nos pondrá nuevas misiones de cazarrecompensas.

En la siguiente imagen pueden ver cómo lucirá en el juego.

Bethesda prometió que esta expansión «tendrá un paisaje árido repleto de nuevos lugares que explorar, cadenas de misiones que completar y eventos en los que participar», pero no dijo la fecha de lanzamiento. Simplemente dijo que estará disponible para Fallout 76 «a comienzos de diciembre«. Asumimos que empatará con el lanzamiento de la temporada 2 de la serie, pero si no quieren esperar, pueden comenzar a probarla en el servidor de pruebas a partir del 2 de octubre.

