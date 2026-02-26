Videojuegos

Pie grande llegará a «aguar la fiesta» en la actualización Bosques profundos de Fallout 76

Los críptidos nunca cambian.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Uno de los elementos favoritos de los fanáticos de este juego son los críptidos. Estos son monstruos inspirados en el folclor del este de los Estados Unidos como el hombre polilla, el monstruo de Grafton y hasta criaturas originales como el Sheepsquatch. Pero el más conocido de todos estaba ausente hasta ahora. Pie Grande será el nuevo críptido en llegar a Fallout 76 durante la actualización Bosques profundos, pero encontrarlo no va a ser una sorpresa agradable. Va a ser una de las criaturas más peligrosas del juego.

La actualización gratis Bosques profundos llegará al juego el martes 3 de mayo de 2026. Pueden ver cómo lucirá en el siguiente y corto video. Más abajo explicamos cómo aparecerá.

- Publicidad -

Como parte de esta actualización, los eventos y eventos públicos pasarán a llamarse simplemente «Actividades». Cuando terminamos una actividad, podemos quedarnos en el lugar para enfrentar un desafío aún mayor que si logramos superar nos dará recompensas mucho mayores: llegará un aguafiestas.

Los aguafiestas son enemigos de muy alta dificultad que tienen una posibilidad pequeña de aparecer tras la finalización de una actividad. Entre estos pueden estar Wendigos, Deathclaws, Goliaths y otros. Estos tendrán un rango de ‘estrellas’ y entre más tengan, más raro es que aparezcan, más difíciles serán y darán mejor botín si logramos derrotarlos.

El nuevo críptido de Fallout 76, Pie Grande, es un aguafiestas legendario de cuatro estrellas, la mayor rareza de todas. Entre las recompensas que puede dar están el módulo exclusivo de cuatro estrellas ‘Amante de la adrenalina’. Por supuesto, habrán eventos especiales en que la tasa de aparición del monstruo será aumentada para que todos podamos enfrentarlo.

Además de los cambios a los eventos y los nuevos enemigos aguafiestas, la actualización Bosques profundos introducirá mejoras de calidad de vida como una navegación más fácil en los menús del Pip-Boy y balanceo a las armaduras.

Pie grande es casi una leyenda en los videojuegos gracias a los rumores de que aparecía en el juego Grand Theft Auto: San Andreas hace ya más de 20 años. Desde entonces se convirtió en la criatura favorita de los «modders» que aman agregarla a los juegos. Incluso apareció oficialmente en otros juegos de Rockstar Games como Red Dead Redemption y GTA V, rindiendo homenaje a su leyenda.

Fallout 76 está disponible para consolas PlayStation, Xbox y para PC mediante Steam.

♪ Take me home, country road ♫

Los personajes de la serie Fallout llegan a Call of Duty
 Los personajes de la serie Fallout llegan a…
Podemos jugar Fallout 76 gratis durante toda una semana para celebrar el estreno de la temporada 2 de la serie
 Podemos jugar Fallout 76 gratis durante toda una…
Fecha y hora de estreno de todos los episodios de la temporada 2 de Fallout
 Fecha y hora de estreno de todos los…
¡Viva Las New Vegas! La casa invita con todo en el nuevo tráiler de la temporada 2 de Fallout
 ¡Viva Las New Vegas! La casa invita con…
Por primera vez, una consola de Nintendo recibirá un juego principal de Fallout en 2026
 Por primera vez, una consola de Nintendo recibirá…
Todos los anuncios de la presentación Fallout Day 2025
 Todos los anuncios de la presentación Fallout Day…
Más de:
Fallout 76 Fallout 76
Cómo atrapar todos los jabalíes dorados en God of War: Sons of Sparta
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK le da la bienvenida a Geese con un corto en anime dirigido por Masami Obari
Dónde están todos los mochuelos en God of War: Sons of Sparta
Dónde están todos los gatos en God of War: Sons of Sparta para completar el pedido de Circe
Prompto, Lightning, Zidane, Cloud, Rinoa y más personajes de Final Fantasy se dejan ver con trajes modernos en la intro de Dissidia Duellum
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Cómo atrapar todos los jabalíes dorados en God of War: Sons of Sparta
No hay comentarios

Lo último

Ya tenemos fecha de lanzamiento para NTE Neverness to Everness, el juego gacha descrito como «GTA anime»
Videojuegos
Roblox Códigos de Fisch (Marzo 2026)
Videojuegos
Cuáles son los escenarios y locaciones de Resident Evil Requiem
Videojuegos
Guía Resident Evil Requiem: ubicación y códigos de todas las cajas fuertes
Videojuegos