Pie grande llegará a «aguar la fiesta» en la actualización Bosques profundos de Fallout 76

Uno de los elementos favoritos de los fanáticos de este juego son los críptidos. Estos son monstruos inspirados en el folclor del este de los Estados Unidos como el hombre polilla, el monstruo de Grafton y hasta criaturas originales como el Sheepsquatch. Pero el más conocido de todos estaba ausente hasta ahora. Pie Grande será el nuevo críptido en llegar a Fallout 76 durante la actualización Bosques profundos, pero encontrarlo no va a ser una sorpresa agradable. Va a ser una de las criaturas más peligrosas del juego.

La actualización gratis Bosques profundos llegará al juego el martes 3 de mayo de 2026. Pueden ver cómo lucirá en el siguiente y corto video. Más abajo explicamos cómo aparecerá.

Como parte de esta actualización, los eventos y eventos públicos pasarán a llamarse simplemente «Actividades». Cuando terminamos una actividad, podemos quedarnos en el lugar para enfrentar un desafío aún mayor que si logramos superar nos dará recompensas mucho mayores: llegará un aguafiestas.

Los aguafiestas son enemigos de muy alta dificultad que tienen una posibilidad pequeña de aparecer tras la finalización de una actividad. Entre estos pueden estar Wendigos, Deathclaws, Goliaths y otros. Estos tendrán un rango de ‘estrellas’ y entre más tengan, más raro es que aparezcan, más difíciles serán y darán mejor botín si logramos derrotarlos.

El nuevo críptido de Fallout 76, Pie Grande, es un aguafiestas legendario de cuatro estrellas, la mayor rareza de todas. Entre las recompensas que puede dar están el módulo exclusivo de cuatro estrellas ‘Amante de la adrenalina’. Por supuesto, habrán eventos especiales en que la tasa de aparición del monstruo será aumentada para que todos podamos enfrentarlo.

Además de los cambios a los eventos y los nuevos enemigos aguafiestas, la actualización Bosques profundos introducirá mejoras de calidad de vida como una navegación más fácil en los menús del Pip-Boy y balanceo a las armaduras.

Pie grande es casi una leyenda en los videojuegos gracias a los rumores de que aparecía en el juego Grand Theft Auto: San Andreas hace ya más de 20 años. Desde entonces se convirtió en la criatura favorita de los «modders» que aman agregarla a los juegos. Incluso apareció oficialmente en otros juegos de Rockstar Games como Red Dead Redemption y GTA V, rindiendo homenaje a su leyenda.

Fallout 76 está disponible para consolas PlayStation, Xbox y para PC mediante Steam.