Fallout 76: así será ‘Escape del siglo XLII’, el tablero de la temporada 5

Tal como nos dijeron en la presentación de Xbox y Bethesda durante E3 2021, el esperado evento ‘El reinado del Acero’ llegará a Fallout 76 el 7 de julio de 2021. Pero esa no es la única novedad que llegará en esa fecha, pues ese día también comenzará la temporada 5 de contenido con un nuevo tablero de S.C.O.R.E. llamado ‘Escape from the 42nd century’ (Escape del siglo XLII).

Igual que los anteriores tableros de S.C.O.R.E., este tiene una temática de aventuras al estilo ‘pulp’ y estará protagonizado por K.D. Inkwell, la aventurera que ya hemos visto en pasadas temporadas.

¿Cuáles serán las recompensas de la temporada 5 de Fallout 76?

A lo largo de los 100 rangos del tablero de S.C.O.R.E. vamos a encontrar objetos consumibles, diseños para armas, decoraciones para el C.A.M.P. y mucho más.

Núcleos legendarios para fabricar servoarmaduras y armas legendarias.

para fabricar servoarmaduras y armas legendarias. Vitrinas de servoarmaduras para presumir las servoarmaduras en el C.A.M.P.

para presumir las servoarmaduras en el C.A.M.P. Diseños para servoarmaduras como el uniforme del colectivo M.I.N.D.

como el uniforme del colectivo M.I.N.D. Diseños para armas como ametralladora de plasma de Alistair Audaz y la espada de Alistair.

como ametralladora de plasma de Alistair Audaz y la espada de Alistair. Objetos para el C.A.M.P. entre los que se encuentran el conjunto de lavadora y secadora.

entre los que se encuentran el conjunto de lavadora y secadora. Colectrón de Red Rocket que no se cansará de buscará de piezas de repuesto en el yermo.

Después de alcanzar el rango 100 en el tablero de S.CO.R.E. de la temporada 5 de Fallout 76 podremos seguir subiendo forma ilimitada y completar nuevos desafíos para obtener recompensas como cartas de extras, componentes legendarios, consumibles, objetos para el juego, átomos y más.

Fin de semana de doble S.C.O.R.E.

Antes del regreso de K.D. Inkwell a Fallout 76 podremos darle la despedida a As de la Armadura y su aventura en la temporada 4 con un fin de semana de doble S.C.O.R.E. que podremos aprovechar para completar el tablero.

Este evento ya está en vivo y estará activo hasta el lunes 28 de junio a las 11:00 a.m. (hora de Colombia). Pero las cosas no pararán ahí, el 29 de junio comenzará una nueva semana de desafíos extra que durará hasta el 6 de julio, un día antes del comienzo de la nueva temporada.

Fuente: sitio web oficial del juego