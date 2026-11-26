Aparte de los rumores y renovación de registros de patentes, todavía no estamos seguros si los títulos de Nintendo DS llegarán al servicio de suscripción ‘online’ de Nintendo en algún momento, aún cuando varios juegos de dicha consola han sido relanzados en el sistema híbrido. Una supuesta patente nueva, que resulta ser falsa, describía un sistema en el que la consola Switch 2 conectada a la base y el Switch original se combinan para recrear la experiencia de doble pantalla. Nintendo Switch 2 mostraría la pantalla superior en el televisor, mientras que Switch actuaría como la pantalla inferior.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de DS. Seguir

Las dos patentes de ‘software’ mencionadas no son nuevas, pues fueron presentadas originalmente en abril del 2024 y publicadas entre julio y agosto del 2025. Estas abarcan el marco multiusuario de GameShare y lo extienden a aplicaciones de segunda pantalla para un solo usuario.

En julio del 2024, registros descubiertos en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, o USPTO por sus siglas en inglés, mostraron cuatro particulares imágenes relacionadas con sistemas pasados de Nintendo. Uno de estos registros se refiere a Nintendo DS, mientras que los otros tres se relacionan con The Legend of Zelda. Aunque estos registros no especifican el uso comercial que se les puede dar, aparecen públicamente visibles en este enlace.

Los datos verificados muestran a una versión de Toon Link (registrada el 25 de diciembre del 2023) cercana al ‘render’ para los juegos de Phantom Hourglass y Spirit Tracks, ambos de Nintendo DS. En otro registro del 7 de marzo del 2024, se ve a Link de Twilight Princess, juego de GameCube, Wii y Wii U (lo sentimos, usuarios de Switch y Switch 2). La cresta de la familia real de Hyrule aparece en la misma fecha del Link crepuscular. Por último y no menos importante, el título Nintendo DS –pero no en su fuente de letra original– es el más reciente, con fecha del 15 de mayo del 2024.

Si una aplicación de Nintendo DS para Nintendo Switch Online, no podríamos asegurarlo ni descartarlo. La negación obvia es la falta de una segunda pantalla para ejecutar estos juegos, a diferencia de Wii U con el Gamepad y su Consola Virtual. Sin embargo, hay opciones que podrían prescindir de un sistema con dos pantallas. Como usar una pantalla grande y otra más pequeña en la misma de Switch o el televisor, cuando está insertado en el ‘dock’.

Hay juegos que salieron en Nintendo DS adaptados a Switch. Pero no son versiones directas, sino remasterizadas, como la trilogía de Ace Attorney: Phoenix Wright, The World Ends With You y otros más de Mega Man Zero / Battle Network. Un ‘remake’ como Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, tuvo una solución óptima para el uso de la segunda pantalla, con la opción de minimizarla y maximizarla. Sin contar la pantalla táctil de Switch –que solo se puede usar en modo portable– apuntar con los Joy-Con al televisor haría las veces de presión táctil. Cambiar con un botón cuál de las dos pantallas desplegar podría ser otra alternativa. Castlevania Dominus Collection tuvo una acertada solución de usar pantalla mediana y dos pequeñas en una sola.