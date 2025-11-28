Falsos videos de GTA 6 hechos con IA se esparcen en redes sociales como bacterias, con la misma microscópica calidad

Una eliminada publicación en Twitter/X de la cuenta Zap Actu GTA6 cayó en el ojo del huracán –del estado de Leonida– tras afirmar ser una gigantesca filtración del juego de Rockstar Games, GTA 6, pero solo tratarse de un video más hecho con inteligencia artificial o IA. El problema es que este eliminado video de nefasta calidad fue visto por millones de personas, muchas de ellas no al tanto de cómo luce el juego real –ni lectores de sitios sobre videojuegos– y que fácilmente pueden ser engañadas. Como actualmente ocurre con un enorme porcentaje de videos en internet.

Aunque el tweet fue eliminado y el usuario publicó disculpas por el falso video y aceptó su error, el impacto viral fue alto sin importar las notas de la comunidad sobre su carente autenticidad. Este no es el único video, pues en meses anteriores la misma cuenta publicó varios videos falsos de GTA 6 con altas dosis de visualizaciones, incluso monetizando –aunque afirme que no–, ya que es una cuenta que paga suscripción en Twitter/X y recibe insignia de verificación por ello.

Rockstar Games ha publicado hasta la fecha dos tráileres oficiales de GTA 6 y por último aplazó su lanzamiento hasta el 19 de noviembre del 2026. La sed de información es real y debido a ello son más los que prefieren la consolación de videos falsos hechos por IA. Pero es una horrible epidemia que inunda internet y la situación no tiende a mejorar, todo lo contrario.