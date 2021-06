Famicom Detective Club: The Two-Case Collection – Reseña

Es vergonzoso admitir lo poco o nada que se sabía sobre la existencia de estos juegos en Occidente. Las aventuras gráficas de Famicom Tantei Club (‘Tantei’ es ‘Detective’) eran unos de esos juegos –entre muchos– que nunca salieron de Japón, donde sí les tenían el aprecio que se merecen. Por rozar la superficie del género, Shadowgate, Uninvited y Deja Vu llegaron solo un poco más lejos en consolas Nintendo como NES y GBC.

Famicom Tantei Club tuvo relanzamientos para Super Famicom y Game Boy Advance, aparte de la Consola Virtual. Pero a los occidentales tampoco nos correspondió ninguno de ellos. En un artículo previo repasamos qué es Famicom Detective Club, ahora nos dedicaremos a examinar cómo aquellos juegos de hace 33 y 32 años sobresalen en Nintendo Switch. Visualmente rejuvenecidos, mecánicamente envejecidos.

Sakamoto y el heredero perdido de Famicom

Conocemos a Yoshio Sakamoto por ser uno de los diseñadores del Metroid original y director de los supremos Super Metroid y Metroid: Zero Mission. A finales de los ochenta y con un poco más de reconocimiento, Sakamoto tuvo oportunidad de escribir los escenarios de Famicom Tantei Club. Así que el ambiente misterioso de estos juegos perdidos en el tiempo se lo debemos a quien dotó a Metroid de su fascinante atmósfera.

La historia sigue intacta, es decir, su par de historias, ya que son dos juegos temáticamente diferentes reunidos bajo el paquete The Two-Case Collection, con un descuento especial. Por orden de lanzamiento, comenzamos por el que cronológicamente sería el segundo juego, Famicom Detective Club: The Missing Heir.

Si han visto películas de misterio excelentes como The Grand Budapest Hotel o Knives Out, incluso si alguna vez en la vida han jugado Clue, sabrán lo que les espera en este juego. La muerte de una figura importante, una acaudalada familia en busca de la herencia como aves de rapiña, una locación sospechosa y la típica condición médica en cualquier protagonista de una aventura gráfica de detectives: la implacable amnesia.

Entrar en detalles sería arruinar los giros de historia que en parte pueden ser predecibles a mitad de juego, en parte una sorpresa para la época en que el título fue lanzado.

Nuestro joven protagonista de 17 años es un asistente de detective que cuenta con la ayuda de su compañera Ayumi Tachibana. Al final del día, ella ayuda a recapitular y especular sobre lo investigado y las pistas reunidas. Vale aclarar que Ayumi recibe más participación en la precuela The Girl Who Stands Behind, ya que esta explica cómo se conocieron con el protagonista y, a pesar de ser el segundo juego lanzado, sigue siendo el primero en la línea de tiempo.









Los títulos pueden ser jugados en cualquier orden, pero quienes quieran recrear la experiencia original bien podrían comenzar con la familia Ayashiro en The Missing Heir.

Una historia de fantasmas

De una herencia familiar viajamos al pasado a un caso más paranormal en The Girl Who Stands Behind. El cuerpo de una joven estudiante es encontrado en la ribera local y es necesario llevar al culpable ante la justicia. Sin embargo, el hecho trágico está relacionado con el fantasma de una chica que ha embrujado la escuela Ushimitsu durante los últimos 15 años. Misma escuela donde estudia Ayumi.

Hace 20 años la serie Gyakuten Saiban o Ace Attorney nació en GBA, ayudando en su proceso a popularizar en Occidente el estilo investigativo que pudo inspirarse en Famicom Detective Club. Con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Trasladarse de locación a locación, interrogar a testigos, examinar la escena, recoger pistas y… quedarse atascado.

Un pecado del género exacerbado en esta bilogía donde resultas sin la menor idea de qué hacer. Donde has repasado todas y cada una de las opciones de texto, una y otra vez. Donde en cualquier otro título agotarías el uso de todo el inventario por absurda que parezca la sola idea. Sin señales que muestren equivocación cometida, hay casos extremos donde debemos repasar la misma opción de invariable texto –múltiples veces– hasta dar con una solución.

Esto puede bloquear el progreso y romper el ritmo de juego, hasta que los jugadores prefieran dejarlo para después. No es posible avanzar de pantalla sin descubrir todo lo que la actual tiene por develar, incluso si se trata de analizar un pequeño detalle ornamental. Es un problema intrínseco del estilo de juego que se quiere ofrecer, basado en un material de hace tres décadas.

Hermosas por fuera

Las mejoras visuales, comparadas con las gráficas originales de Famicom, en ocasiones parecen suficientes para perdonarle las escasas actualizaciones jugables. El juego utiliza una fluida animación de ilustraciones limpias y agradables, entre personajes y escenarios. Ni siquiera las modernas versiones de Ace Attorney han alcanzado este nivel, buen ejemplo a seguir para Capcom.

Lo que sí hereda de este último es la agenda de registros con nombres de personas, fotos y rumores relacionados; además de conversaciones y diálogos. Otro añadido interesante es la posibilidad de escuchar la banda sonora de Famicom Disk System en el juego o sus respectivas versiones modernizadas, intercambiables en el menú de opciones. The Girl Who Stands Behind agrega también la banda sonora de Super Famicom con canales adicionales.

Hay que aceptarlo. Independientemente de la historia que prefieras, la herencia de una familia millonaria o el caso del fantasma atormentador, ambos Famicom Detective Club no gozan de rejugabilidad. Eso pasa con todos los juegos de misterio pero su resolución es justamente la mayor recompensa. Aparte del desbloqueado modo ‘caja musical’ que incliuye los temas arreglados, sin los de Famicom.

Famicom Detective Club: The Two-Case Collection 8.1/10 Nota Lo que nos gustó - Como 'remake' tiene una altísima calidad de ilustraciones.

- La localización respeta los nombres japoneses y agrega voces.

- Buenas historias que se apartan lo suficiente. Lo que no nos gustó - Para algunos jugadores, podría ser un problema que los cuantiosos textos solo están disponibles en inglés.

- Puede llegar a ser frustrante de quedar atascado sin saber qué hacer. En resumen A pesar de las pocas novedades mecánicas y una fuerte fidelidad a los juegos originales, Famicom Detective Club: The Missing Heir / The Girl Who Stands Behind son experiencias sólidas, con argumentos un tanto predecibles, pero que logran atrapar al jugador. El estudio Mages se enfocó en la presentación y es meritorio ver cómo la atención gráfica al detalle en los 'remakes' puede embellecer lo que en otra época solo se sostenía por texto.

Reseña hecha con copias digitales de Famicom Detective Club: The Missing Heir y Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind para Nintendo Switch brindadas por Nintendo of America.