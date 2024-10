Fanáticos están desarrollando un Metroid 64 y tienen todo mi aprecio

El desarrollador InDenial Game Studio presentó el tráiler de un juego en el que trabajan para fanáticos de Metroid, acercándose en la medida de lo posible a la tecnología de la época de N64. Bajo el nombre de ‘Another Metroid 64’, el juego intenta combinar la exploración en tercera persona con un poco de combate en primera persona, más cercano a Metroid: Other M que propiamente a los Prime.

Gracias al Wiimote, en modo horizontal se controlaba a Samus en los escenarios, mientras que apuntando al televisor activaba el modo en primera persona para atacar. En esta versión de un Metroid 64 que nunca existió, aquello se conseguiría con presionar un botón. Las mecánicas específicas parecen incluir la habilidad de fijar el objetivo, la Morfósfera, cohetes y supercohetes. También se podrían cambiar los rayos y –de forma interesante– los propios Metroid ayudarían en el juego (o tendrían un radar) si nos guiamos por la interfaz.

Como es de esperarse, la distancia de dibujado no es muy amplia pues el objetivo es no alejarse mucho de la idea de un juego para Nintendo 64, aún creándolo con la tecnología actual. Si bien el juego se encuentra en desarrollo al momento de publicar este tráiler, sabemos que este tipo de proyectos son susceptibles a cartas de cese y desista. Esperamos no sea el caso y pueda progresar, siempre y cuando no sea con ánimo de lucro, claro está.

No es el primer proyecto de Metroid hecho por fans que sorprende por su calidad. En agosto del 2016, Another Metroid 2 Remake dejó una altísima impresión como un juego completo de DoctorM64 que bien pudo haber sido recreado por Nintendo después de Metroid: Zero Mission. Un año atrás del lanzamiento de Metroid: Samus Returns para 3DS, el ‘remake’ «canónico».