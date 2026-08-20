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Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ahora disponible en iOS y Android a un precio más económico

Fantasía de bolsillo.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El más reciente simulador de vida fantasiosa de Level-5, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, llega sorpresivamente a iOS en la App Store y Android a través de Google Play por $25 USD. El juego se lanzó inicialmente para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch y PC a través de Steam el 21 de mayo del 2025, seguido de Switch 2 el 5 de junio del 2025.

Las versiones para iOS y Android son compatibles con el juego y guardado cruzado con las versiones existentes, e incluyen todas las actualizaciones publicadas hasta la fecha. La versión para móviles conserva fielmente los gráficos del juego, ofreciendo todo el contenido disponible, incluyendo la Edición Digital Deluxe y el último contenido descargable.

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También incluyen atuendos de colaboración inspirados en los títulos de Level-5, Professor Layton y Yo-Kai Watch. Estos atuendos especiales de colaboración están disponibles no solo en la versión móvil, sino también en las versiones de consola a través de la actualización.

Tanto si juegas a Fantasy Life i por primera vez como si ya tienes el juego en consola, la versión móvil es una excelente manera de disfrutar de la aventura a un buen precio. Gracias a la función de guardado cruzado, los jugadores pueden continuar su progreso sin problemas en todas las plataformas.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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